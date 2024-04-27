Прокуратура займется расследованием дела пермяка, стрелявшего в двух девочек

28 апреля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

К разбирательству инцидента подключились сотрудники прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя Пермского края, который стрелял в двух девочек из страйкбольной винтовки. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. «Чайковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Оно возбуждено в связи происшествием на детской площадке, где пострадали несовершеннолетние. В результате стрельбы двум малолетним девочкам были причинены различной степени повреждения», — написано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Следствие установило, что мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. Он был пьян и находился в своей квартире. Ему не понравился шум, доносившийся с улицы. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении. Стрелявшего задержали. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ближайшее время жителю Чайковского предъявят обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя Пермского края, который стрелял в двух девочек из страйкбольной винтовки. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. «Чайковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Оно возбуждено в связи происшествием на детской площадке, где пострадали несовершеннолетние. В результате стрельбы двум малолетним девочкам были причинены различной степени повреждения», — написано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Следствие установило, что мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. Он был пьян и находился в своей квартире. Ему не понравился шум, доносившийся с улицы. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении. Стрелявшего задержали. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ближайшее время жителю Чайковского предъявят обвинение.