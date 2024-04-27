27 апреля 2024

Прокуратура займется расследованием дела пермяка, стрелявшего в двух девочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
К разбирательству инцидента подключились сотрудники прокуратуры Фото:

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя Пермского края, который стрелял в двух девочек из страйкбольной винтовки. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

«Чайковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Оно возбуждено в связи происшествием на детской площадке, где пострадали несовершеннолетние. В результате стрельбы двум малолетним девочкам были причинены различной степени повреждения», — написано в telegram-канале прокуратуры Прикамья.

Следствие установило, что мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. Он был пьян и находился в своей квартире. Ему не понравился шум, доносившийся с улицы.

Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении. Стрелявшего задержали. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ближайшее время жителю Чайковского предъявят обвинение.

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Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя Пермского края, который стрелял в двух девочек из страйкбольной винтовки. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. «Чайковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Оно возбуждено в связи происшествием на детской площадке, где пострадали несовершеннолетние. В результате стрельбы двум малолетним девочкам были причинены различной степени повреждения», — написано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. Следствие установило, что мужчина несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет. Он был пьян и находился в своей квартире. Ему не понравился шум, доносившийся с улицы. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении. Стрелявшего задержали. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В ближайшее время жителю Чайковского предъявят обвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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