28 апреля 2024
27 апреля 2024

Грузовики образовали длинную пробку на трассе под Курганом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд затруднен в связи с паводковой обстановкой в регионе
Проезд затруднен в связи с паводковой обстановкой в регионе Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом вечером 28 апреля образовалась длинная пробка из грузовых машин. Об этом сообщили очевидцы.

«Пробка из фур. Со стороны Частоозерья до макушинского кольца», — пояснили собеседники telegram-канала «KGN45 — Курган».

По данным Госавтоинспекции, на федеральной дороге, ведущей из Челябинской в Курганскую область, 27 и 28 апреля ограничивали движение в часы пик для грузовиков из-за паводка. Подробнее о наводнении за прошедший день — узнаете из публикации URA.RU.

https://t.me/kgn45kurgan/7558
ГИБДД призывала водителей отказаться от поездок в этом направлении

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На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом вечером 28 апреля образовалась длинная пробка из грузовых машин. Об этом сообщили очевидцы. «Пробка из фур. Со стороны Частоозерья до макушинского кольца», — пояснили собеседники telegram-канала «KGN45 — Курган». По данным Госавтоинспекции, на федеральной дороге, ведущей из Челябинской в Курганскую область, 27 и 28 апреля ограничивали движение в часы пик для грузовиков из-за паводка. Подробнее о наводнении за прошедший день — узнаете из публикации URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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