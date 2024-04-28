Проезд затруднен в связи с паводковой обстановкой в регионе
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом вечером 28 апреля образовалась длинная пробка из грузовых машин. Об этом сообщили очевидцы.
«Пробка из фур. Со стороны Частоозерья до макушинского кольца», — пояснили собеседники telegram-канала «KGN45 — Курган».
По данным Госавтоинспекции, на федеральной дороге, ведущей из Челябинской в Курганскую область, 27 и 28 апреля ограничивали движение в часы пик для грузовиков из-за паводка. Подробнее о наводнении за прошедший день — узнаете из публикации URA.RU.
ГИБДД призывала водителей отказаться от поездок в этом направлении
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