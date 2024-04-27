27 апреля 2024

Миллиарды на компенсацию и снижение уровня Тобола: главное к вечеру 28 апреля

Курганские власти борются с последствиями паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп, дорога
Уровень воды постепенно снижается Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола за 12 часов снизился на шесть сантиметров. Курганской области на борьбу с последствиями паводка выделят миллиарды рублей. В округах будут созданы штабы для помощи пострадавшим от наводнения, а после отключения коммунальных услуг будет сделан перерасчет. Главное о последствиях паводка в Курганской области — в материале URA.RU.

Миллиарды рублей для Курганской области

Региону выделят четыре миллиарда рублей для борьбы с последствиями паводка. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. По его словам, средства будут направлены на работы по восстановлению гидротехнических сооружений, инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов образования, соцподдержку населения и здравоохранения, а также на проведение санитарной очистки и обеззараживания территорий населенных пунктов. Еще часть денег выделят на единовременные выплаты и оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений.

Освобождение домов от воды

За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 6849 дачных и 2102 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях.

Замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев встретился с жителями микрорайонов Глинки и Черемухово. Он отметил, что с 29 апреля в микрорайонах начнут работу стационарные штабы, в которые можно обратиться, чтобы написать заявление на оказание помощи в уборке или дезинфекции. В Черемухово штаб разместится на базе культурно-спортивного центра «Черемушки», а в Глинках у магазина «Метрополис» установят автобус.

Перерасчет коммунальных платежей

Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за их отключения во время паводка. Оплата не будет начисляться, и все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию, рассказал замгубернатора Константин Малышев. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно.

Уровень Тобола

Уровень воды в реке Тобол за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся и находится на отметке 864 сантиметра. По последним данным в районе села Белозерское вода находится на уровне 603 сантиметров, а в районе села Памятное — 544.

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Уровень Тобола за 12 часов снизился на шесть сантиметров. Курганской области на борьбу с последствиями паводка выделят миллиарды рублей. В округах будут созданы штабы для помощи пострадавшим от наводнения, а после отключения коммунальных услуг будет сделан перерасчет. Главное о последствиях паводка в Курганской области — в материале URA.RU. Региону выделят четыре миллиарда рублей для борьбы с последствиями паводка. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. По его словам, средства будут направлены на работы по восстановлению гидротехнических сооружений, инженерной и коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов образования, соцподдержку населения и здравоохранения, а также на проведение санитарной очистки и обеззараживания территорий населенных пунктов. Еще часть денег выделят на единовременные выплаты и оказание мер соцподдержки гражданам, лишившимся жилых помещений. За последние сутки в Звериноголовском и Притобольном округах от воды освободились девять жилых домов и 45 приусадебных участков. Подтопленными остаются 6849 дачных и 2102 жилых домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. Замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев встретился с жителями микрорайонов Глинки и Черемухово. Он отметил, что с 29 апреля в микрорайонах начнут работу стационарные штабы, в которые можно обратиться, чтобы написать заявление на оказание помощи в уборке или дезинфекции. В Черемухово штаб разместится на базе культурно-спортивного центра «Черемушки», а в Глинках у магазина «Метрополис» установят автобус. Жителям Курганской области сделают перерасчет за коммунальные услуги из-за их отключения во время паводка. Оплата не будет начисляться, и все ресурсоснабжающие организации полностью поддерживают эту позицию, рассказал замгубернатора Константин Малышев. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно. Уровень воды в реке Тобол за 12 часов снизился на шесть сантиметров. За последние два часа уровень не менялся и находится на отметке 864 сантиметра. По последним данным в районе села Белозерское вода находится на уровне 603 сантиметров, а в районе села Памятное — 544.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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