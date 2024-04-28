Гидролог навал сроки восстановления дамбы в Орске

Гидролог Болгов: примерно два года нужно для восстановление дамбы в Орске

29 апреля 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Паводок оставил жителей Орска без жилья (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Восстановление дамбы в Орске (Оренбургская область) может занять до двух лет. Об этом заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. «Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два», — заявил Болгов в интервью РИА Новости. Сейчас необходимо выяснить, что собственно произошло с дамбой в Орске. Брак был только в одном месте и ЧП — случайность. Или же вся конструкция дамбы сделана из сэкономленного материала и на неподготовленном ложе. «[Необходимо разобраться] в одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», — добавил Болгов. Дамбу в Орске, которая защищала город от вод реки Урал, прорвало 5 апреля. Засыпать ее смогли только 11 апреля, когда вода уже начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Глава МЧС России Александр Куренков 24 апреля заявил, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область. Уровень воды в Урале опустился ниже отметки опасного явления, доложил Куренков президенту России Владимиру Путину, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восстановление дамбы в Орске (Оренбургская область) может занять до двух лет. Об этом заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. «Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два», — заявил Болгов в интервью РИА Новости. Сейчас необходимо выяснить, что собственно произошло с дамбой в Орске. Брак был только в одном месте и ЧП — случайность. Или же вся конструкция дамбы сделана из сэкономленного материала и на неподготовленном ложе. «[Необходимо разобраться] в одной точке было неправильно, или весь проект был ошибочным», — добавил Болгов. Дамбу в Орске, которая защищала город от вод реки Урал, прорвало 5 апреля. Засыпать ее смогли только 11 апреля, когда вода уже начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Глава МЧС России Александр Куренков 24 апреля заявил, что волна паводка на реке Урал прошла Оренбургскую область. Уровень воды в Урале опустился ниже отметки опасного явления, доложил Куренков президенту России Владимиру Путину, пишет RT.