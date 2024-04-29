Танкисты РФ помешали ВСУ закрепиться в Харьковской области

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Российским танкистам поставлена задача не дать закрепиться бойцам ВСУ на своих позициях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские танкисты участвуют в боях с окопавшимися бойцами ВСУ в Харьковской области. Военные ВС РФ действуют из скрытых огневых позиций, нанося удары по украинским бойцам, которые пытаются закрепиться на передовой. Об этом рассказал командир танкового батальона.

«Танкисты работают из закрытых огневых позиций по противнику, который располагается в Харьковской области. Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что танкистам необходимо предотвратить строительства окопов военными ВСУ, поэтому ведется огневая поддержка с целью не позволить украинским солдатам закрепиться.

Как отметил комбат, командиры всегда переживают больше за своих бойцов, чем сами танкисты. Они следят за ситуацией на передовой и оказывают поддержку своим воинам, заключил командир.

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Российские танкисты участвуют в боях с окопавшимися бойцами ВСУ в Харьковской области. Военные ВС РФ действуют из скрытых огневых позиций, нанося удары по украинским бойцам, которые пытаются закрепиться на передовой. Об этом рассказал командир танкового батальона. «Танкисты работают из закрытых огневых позиций по противнику, который располагается в Харьковской области. Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться», — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что танкистам необходимо предотвратить строительства окопов военными ВСУ, поэтому ведется огневая поддержка с целью не позволить украинским солдатам закрепиться. Как отметил комбат, командиры всегда переживают больше за своих бойцов, чем сами танкисты. Они следят за ситуацией на передовой и оказывают поддержку своим воинам, заключил командир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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