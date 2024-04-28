Врачи раскрыли число жителей ХМАО, заболевших венерическими болезнями

У более полторы тысячи жителей ХМАО выявили венерические заболевания в 2023 году. Об этом сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в соцсети «Вконтакте».
«За 2023 год на территории Югры зафиксировано 1730 случаев впервые выявленных инфекций. Некоторые инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), называют „скрытыми“, потому что чаще всего они протекают с очень скудной симптоматикой или даже при полном отсутствии каких-либо проявлений. Поэтому многие даже не подозревают их наличие у себя, до тех пор, пока не разовьются осложнения», — говорится в сообщении.
Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии ХМАО Александр Бабушкин рассказал о частых симптомах ИППП. Среди них: жжение при мочеиспускании, болезненность в области органов малого таза, высыпания в области половых органов.
Чтобы защититься от венерологических заболеваний врач советует соблюдать правила личной гигиены, не вступать в беспорядочные половые связи и использовать средства барьерной контрацепции. Также следует проходить профилактические медосмотры.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в ХМАО снизилась заболеваемость сифилисом и гонореей. Уровень венерологических заболеваний среди жителей округа считается самым низким в России.
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