В ХМАО самая низкая заболеваемость венерическими болезнями в России

29 января 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В 2023 году в ХМАО снизилась заболеваемость сифилисом и гонореей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО самый низкий уровень венерических заболеваний в России. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в 2023 году число пациентов с такими заболеваниями стало еще меньше. «По данным ежегодных статистических отчетов, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), среди жителей ХМАО является самой низкой среди субъектов УрФО и РФ в целом. По итогам 2023 года зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом и гонореей среди населения автономного округа», — сообщили в Депздраве ХМАО. Там также отметили, что с начала января в Югре не зарегистрировано ни одного нового случая венерического заболевания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. В 2023 году у мужчин Югры чаще всего регистрировался рак предстательной железы, а у женщин — рак молочных желез.

В ХМАО самый низкий уровень венерических заболеваний в России. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в 2023 году число пациентов с такими заболеваниями стало еще меньше. «По данным ежегодных статистических отчетов, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), среди жителей ХМАО является самой низкой среди субъектов УрФО и РФ в целом. По итогам 2023 года зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом и гонореей среди населения автономного округа», — сообщили в Депздраве ХМАО. Там также отметили, что с начала января в Югре не зарегистрировано ни одного нового случая венерического заболевания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. В 2023 году у мужчин Югры чаще всего регистрировался рак предстательной железы, а у женщин — рак молочных желез.