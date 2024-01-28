28 января 2024
27 января 2024

В ХМАО самая низкая заболеваемость венерическими болезнями в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году в ХМАО снизилась заболеваемость сифилисом и гонореей Фото:

В ХМАО самый низкий уровень венерических заболеваний в России. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в 2023 году число пациентов с такими заболеваниями стало еще меньше.

«По данным ежегодных статистических отчетов, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), среди жителей ХМАО является самой низкой среди субъектов УрФО и РФ в целом. По итогам 2023 года зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом и гонореей среди населения автономного округа», — сообщили в Депздраве ХМАО. Там также отметили, что с начала января в Югре не зарегистрировано ни одного нового случая венерического заболевания.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. В 2023 году у мужчин Югры чаще всего регистрировался рак предстательной железы, а у женщин — рак молочных желез.

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В ХМАО самый низкий уровень венерических заболеваний в России. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в 2023 году число пациентов с такими заболеваниями стало еще меньше. «По данным ежегодных статистических отчетов, заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), среди жителей ХМАО является самой низкой среди субъектов УрФО и РФ в целом. По итогам 2023 года зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом и гонореей среди населения автономного округа», — сообщили в Депздраве ХМАО. Там также отметили, что с начала января в Югре не зарегистрировано ни одного нового случая венерического заболевания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО более 37 000 жителей состоят на учете у медиков из-за онкологических заболеваний. В 2023 году у мужчин Югры чаще всего регистрировался рак предстательной железы, а у женщин — рак молочных желез.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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