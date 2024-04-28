Когда снимут режим ЧС и сколько заплатят за ремонт: главные заявления Шумкова о паводке

Главные заявления губернатора Шумкова о паводке 2024 года

29 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В Кургане проходит рекордное наводнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как регион справляется с самым масштабным наводнением. Вода в реке Тобол в Кургане поднималась на высоту более 10 метров. 2377 домов затоплено в Курганской области. О чем еще заявил губернатор — в материале URA.RU. О режиме ЧС и выплатах — Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна, тогда и будет снят режим ЧС. — Изменились суммы выплат за потерю имущества в паводке. Максимальные увеличены в два раза — до 100 000 рублей. — В Курганской области сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя по 7000 рублей. Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство. О странных прогнозах и сложностях строительства дамбы — Разница в прогнозах по паводку была в 3-4 метра. В этом случае непонятно было, кого эвакуировать. Поэтому глава региона переговорил с Министром МЧС Александром Куренковым. «Необходимо прекратить это безобразие», — уточнил Шумков. — Глава региона уточнил, почему на некоторых участках дамбы были сложности с повышением уровней. Были такие места, где шли гаражи, а затем сразу начиналась «живая улица», где только уложили асфальт. Тракторам приходилось находить возможность, чтобы уложить мешки с глиной. Поднимали на метр — полтора. — Ликвидация последствий. В Целинном она уже заканчивается. В Звериноголовском и Притобольном в самом разгаре. В Куртамыше тоже. Чиновники работают локальными бригадами. В Кетово частями вода уходит. Там идет санобработка, откачка воды, уборка завалов мусора. Глава региона уточнил, что число комиссий по оценке ущерба в Курганской области будет увеличено до 18. Обо всем этом Шумков рассказал в интервью на «Радио России Курган». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как регион справляется с самым масштабным наводнением. Вода в реке Тобол в Кургане поднималась на высоту более 10 метров. 2377 домов затоплено в Курганской области. О чем еще заявил губернатор — в материале URA.RU. — Режим ЧС рассчитан не только на предотвращение, но и ликвидацию последствий. Когда будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна, тогда и будет снят режим ЧС. — Изменились суммы выплат за потерю имущества в паводке. Максимальные увеличены в два раза — до 100 000 рублей. — В Курганской области сертификаты на капремонт будут рассчитываться по нормативам Минстроя по 7000 рублей. Если есть документы на жилье, есть решение комиссии, то деньги будут получены из расчета 7000 рублей на квадратный метр. Если признается жилье непригодным для проживания, его паводком унесло, то в таком случае расчет тоже будет по стандартам Минстроя на покупку нового жилья или строительство. — Разница в прогнозах по паводку была в 3-4 метра. В этом случае непонятно было, кого эвакуировать. Поэтому глава региона переговорил с Министром МЧС Александром Куренковым. «Необходимо прекратить это безобразие», — уточнил Шумков. — Глава региона уточнил, почему на некоторых участках дамбы были сложности с повышением уровней. Были такие места, где шли гаражи, а затем сразу начиналась «живая улица», где только уложили асфальт. Тракторам приходилось находить возможность, чтобы уложить мешки с глиной. Поднимали на метр — полтора. — Ликвидация последствий. В Целинном она уже заканчивается. В Звериноголовском и Притобольном в самом разгаре. В Куртамыше тоже. Чиновники работают локальными бригадами. В Кетово частями вода уходит. Там идет санобработка, откачка воды, уборка завалов мусора. Глава региона уточнил, что число комиссий по оценке ущерба в Курганской области будет увеличено до 18. Обо всем этом Шумков рассказал в интервью на «Радио России Курган».