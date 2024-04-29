В мире Назначен новый представитель ВОЗ в России Главой ВОЗ в России стал доктор Батыр Бердыклычев 29 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 + Батыр Бердыклычев стал новым представителем ВОЗ в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал доктор Батыр Бердыклычев. Об этом сообщили в пресс-службе представительства. «Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в России. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Сейчас Бердыклычев уже находится в Москве. До него эту должность занимала Мелита Вуйнович. Миссию она завершила в начале 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал доктор Батыр Бердыклычев. Об этом сообщили в пресс-службе представительства. «Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в России. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Сейчас Бердыклычев уже находится в Москве. До него эту должность занимала Мелита Вуйнович. Миссию она завершила в начале 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям