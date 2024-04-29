Назначен новый представитель ВОЗ в России

Главой ВОЗ в России стал доктор Батыр Бердыклычев
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Батыр Бердыклычев стал новым представителем ВОЗ в России Фото:

Новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал доктор Батыр Бердыклычев. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.

«Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в России. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Сейчас Бердыклычев уже находится в Москве. До него эту должность занимала Мелита Вуйнович. Миссию она завершила в начале 2024 года.

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Новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал доктор Батыр Бердыклычев. Об этом сообщили в пресс-службе представительства. «Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в России. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Сейчас Бердыклычев уже находится в Москве. До него эту должность занимала Мелита Вуйнович. Миссию она завершила в начале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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