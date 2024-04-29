Назначен новый представитель ВОЗ в России

Батыр Бердыклычев стал новым представителем ВОЗ в России
Новым представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России стал доктор Батыр Бердыклычев. Об этом сообщили в пресс-службе представительства.
«Бердыклычев приступил к обязанностям представителя ВОЗ в России. Ранее доктор Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро ВОЗ», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Сейчас Бердыклычев уже находится в Москве. До него эту должность занимала Мелита Вуйнович. Миссию она завершила в начале 2024 года.
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