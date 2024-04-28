Бастрыкин вмешался в дело подростка, который зарезал мужчину в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании уголовного дела в отношении подростка, зарезавшего мужчину в Нижневартовске. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».
«По данным следствия, вечером 26 апреля 2024 года между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого фигурант нанес мужчине несколько ударов ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь последний скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.
Доложить о ходе расследования уголовного в отношении подростка Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину. По данным источника URA.RU из силовых структур, подозреваемый в убийстве находится под домашним арестом. На меру пресечения повлияла положительная характеристика.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.
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