Бастрыкин вмешался в дело подростка, который зарезал мужчину в ХМАО

29 апреля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Бастрыкин вмешался в дело подростка, который зарезал мужчину в ХМАО Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании уголовного дела в отношении подростка, зарезавшего мужчину в Нижневартовске. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». «По данным следствия, вечером 26 апреля 2024 года между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого фигурант нанес мужчине несколько ударов ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь последний скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении.



Доложить о ходе расследования уголовного в отношении подростка Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину. По данным источника URA.RU из силовых структур, подозреваемый в убийстве находится под домашним арестом. На меру пресечения повлияла положительная характеристика.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании уголовного дела в отношении подростка, зарезавшего мужчину в Нижневартовске. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». «По данным следствия, вечером 26 апреля 2024 года между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого фигурант нанес мужчине несколько ударов ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь последний скончался от полученных ранений», — говорится в сообщении. Доложить о ходе расследования уголовного в отношении подростка Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину. По данным источника URA.RU из силовых структур, подозреваемый в убийстве находится под домашним арестом. На меру пресечения повлияла положительная характеристика. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. Юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. На подростка возбудили уголовное дело.