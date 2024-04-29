Как защитить рассаду от заморозков: три эффективных способа

Защитят рассаду от заморозков высокие грядки, укрытие и теплая вода

30 апреля 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Ранней весной грядки с рассадой следует утеплять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После высадки в грунт рассаде нужна защита от возможных заморозков, так как ранней весной погода переменчива и непредсказуема. Днем воздух может прогреваться выше 20 градусов, а ночью температура опустится до крепкого минуса. О том, как защитить рассаду от заморозков — в материале URA.RU. Как высадить рассаду и не дать ей замерзнуть В большинстве регионов России рассаду в грунт начинают высаживать в апреле, но температуры в этот период достаточно переменчивы. Чтобы минимизировать стресс растений от температурных скачков и защитить их от заморозков, нужно предусмотреть дополнительный обогрев рассады. Например, есть теплые высокие грядки. Их готовят заранее, поливают теплой водой и укрывают пленкой. Дополнительно на грядку укладываются пластиковые бутыли, наполненные водой — они нагреваются под солнцем, а ночью остывают и отдают тепло растениям. Еще одним способом защиты рассады является дополнительное укрытие. Это может быть нетканый укрывной материал, накинутый прямо на рассаду или дуги. Можно установить домик для рассады, где крыша сделана из поликарбоната, стены из картона, а утеплителем служит нетканка и пленка. Повышение температуры в теплице так же поможет в борьбе с заморозками. Повышение температуры в теплице поможет спасти растения от заморозков Фото: Илья Московец © URA.RU Дополнительный обогрев рассады в теплице В качестве дополнительного обогрева можно использовать несколько способов: поставить емкости с водой, включить инфракрасные лампы, занести в теплицу угли или мангал или сжечь табачную шашку. Бочка с водой Поднять температуру в теплице можно с помощью воды. Например, внести емкости темного цвета. Будет еще лучше, если в теплице стоит черная большая бочка с водой, которая, нагреваясь днем и аккумулируя тепло, будет согревать тепличные растения ночью. Угли и табачная шашка При разведении костра на даче можно занести мангал или угли в теплицу. Остывая, они отдадут все тепло. Повышает температуру и сжигание табачной шашки. Спасение рассады, пострадавшей от заморозков Главная задача при спасении пострадавшей от заморозков рассады — это утепление. Во-первых, следует опрыскать растения теплой водой, раствором биопрепаратов или стимуляторами роста. Во-вторых, необходимо накрыть рассаду укрывным материалом и держать под ним не менее, чем сутки. Если есть возможность, то нужно занести замершие растения в тепло — с лоджии или из теплицы в дом. Обычно крепкая и здоровая рассада стойко переносит кратковременные температурные скачки. Рассаду, пострадавшую от заморозков, следует занести в теплое место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После высадки в грунт рассаде нужна защита от возможных заморозков, так как ранней весной погода переменчива и непредсказуема. Днем воздух может прогреваться выше 20 градусов, а ночью температура опустится до крепкого минуса. О том, как защитить рассаду от заморозков — в материале URA.RU. В большинстве регионов России рассаду в грунт начинают высаживать в апреле, но температуры в этот период достаточно переменчивы. Чтобы минимизировать стресс растений от температурных скачков и защитить их от заморозков, нужно предусмотреть дополнительный обогрев рассады. Например, есть теплые высокие грядки. Их готовят заранее, поливают теплой водой и укрывают пленкой. Дополнительно на грядку укладываются пластиковые бутыли, наполненные водой — они нагреваются под солнцем, а ночью остывают и отдают тепло растениям. Еще одним способом защиты рассады является дополнительное укрытие. Это может быть нетканый укрывной материал, накинутый прямо на рассаду или дуги. Можно установить домик для рассады, где крыша сделана из поликарбоната, стены из картона, а утеплителем служит нетканка и пленка. Повышение температуры в теплице так же поможет в борьбе с заморозками. В качестве дополнительного обогрева можно использовать несколько способов: поставить емкости с водой, включить инфракрасные лампы, занести в теплицу угли или мангал или сжечь табачную шашку. Поднять температуру в теплице можно с помощью воды. Например, внести емкости темного цвета. Будет еще лучше, если в теплице стоит черная большая бочка с водой, которая, нагреваясь днем и аккумулируя тепло, будет согревать тепличные растения ночью. При разведении костра на даче можно занести мангал или угли в теплицу. Остывая, они отдадут все тепло. Повышает температуру и сжигание табачной шашки. Главная задача при спасении пострадавшей от заморозков рассады — это утепление. Во-первых, следует опрыскать растения теплой водой, раствором биопрепаратов или стимуляторами роста. Во-вторых, необходимо накрыть рассаду укрывным материалом и держать под ним не менее, чем сутки. Если есть возможность, то нужно занести замершие растения в тепло — с лоджии или из теплицы в дом. Обычно крепкая и здоровая рассада стойко переносит кратковременные температурные скачки.