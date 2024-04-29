29 апреля 2024
28 апреля 2024

Жителей ЯНАО зовут убирать квартиры в Израиле за 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, уборщица, коридор, холл, стиральная машина, уборка подъезда, квартира-студия
В обязанности входит уборка жилых помещений Фото:

Жителей ЯНАО приглашают работать клинерами на уборку квартир в Израиле. Зарплату предлагают 370 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито».

«Клининговая компания в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). На вакансии предоставляется подвозка до рабочего места, а также между квартирами», — говорится в объявлении. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей.

В обязанности входит уборка жилых помещений, включая кухни, ванные комнаты и жилые зоны. Работать нужно с воскресенье по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной.

Ранее ямальцев звали зарабатывать в ресторанах Израиля. Жителям региона предлагали выносить мусор, помогать на кухне и убирать со столов за 300 тысяч рублей в месяц.

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Жителей ЯНАО приглашают работать клинерами на уборку квартир в Израиле. Зарплату предлагают 370 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито». «Клининговая компания в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). На вакансии предоставляется подвозка до рабочего места, а также между квартирами», — говорится в объявлении. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей. В обязанности входит уборка жилых помещений, включая кухни, ванные комнаты и жилые зоны. Работать нужно с воскресенье по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной. Ранее ямальцев звали зарабатывать в ресторанах Израиля. Жителям региона предлагали выносить мусор, помогать на кухне и убирать со столов за 300 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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