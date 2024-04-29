Жителей ЯНАО зовут убирать квартиры в Израиле за 400 тысяч рублей

В обязанности входит уборка жилых помещений Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей ЯНАО приглашают работать клинерами на уборку квартир в Израиле. Зарплату предлагают 370 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «Авито».

«Клининговая компания в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). На вакансии предоставляется подвозка до рабочего места, а также между квартирами», — говорится в объявлении. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей.

В обязанности входит уборка жилых помещений, включая кухни, ванные комнаты и жилые зоны. Работать нужно с воскресенье по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной.

Ранее ямальцев звали зарабатывать в ресторанах Израиля. Жителям региона предлагали выносить мусор, помогать на кухне и убирать со столов за 300 тысяч рублей в месяц.