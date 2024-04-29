29 апреля 2024
28 апреля 2024

За пять лет от пожаров в ЯНАО спасли более 750 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
За 5 лет на Ямале потушили почти 5 тысяч пожаров Фото:

За последние пять лет пожарными в ЯНАО спасено более 750 жителей и ликвидировано более 4,5 тысячи возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму пожарных. Каждый год парк пожарной техники и снаряжения обновляются для обеспечения эффективной борьбы с возгораниями. За последние пять лет в округ приобрели 37 единиц пожарной техники», — говорится в сообщении.

День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также поздравил ямальских огнеборцев с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу.

«Каждый день вы рискуете собой, чтобы обезопасить других. Ваша служба — это не только профессия, но и призвание, требующее особого характера. И в работе, и в обществе вы являетесь примером смелости, дисциплины и отваги», сказано в поздравлении губернатора.

В этом году пожарная охрана в России отмечает 375 со дня образования. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники и ветераны МЧС получили поздравления от полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

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За последние пять лет пожарными в ЯНАО спасено более 750 жителей и ликвидировано более 4,5 тысячи возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму пожарных. Каждый год парк пожарной техники и снаряжения обновляются для обеспечения эффективной борьбы с возгораниями. За последние пять лет в округ приобрели 37 единиц пожарной техники», — говорится в сообщении. День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов также поздравил ямальских огнеборцев с профессиональным праздником и поблагодарил их за службу. «Каждый день вы рискуете собой, чтобы обезопасить других. Ваша служба — это не только профессия, но и призвание, требующее особого характера. И в работе, и в обществе вы являетесь примером смелости, дисциплины и отваги», сказано в поздравлении губернатора. В этом году пожарная охрана в России отмечает 375 со дня образования. Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудники и ветераны МЧС получили поздравления от полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
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