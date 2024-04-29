29 апреля 2024
28 апреля 2024

Пермяки сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Привидение» было снято камерой видеонаблюдения Фото:

Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы зафиксирован полтергейст, опубликована в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Это паранормальное явление. Видео было снято в городе Чердынь в 300 километрах от Перми. По слухам, там раньше жили богачи, которых приговаривали к казни, за то, что они не отдали имущество государству», — сообщил автор опубликованного видео. На записи зафиксированы помещения со столами и стульями, похожие на офис «Почты России». На изображении появляются светлые пятна, которые движутся по комнатам. Само видео было сделано 4 ноября 2023 года.

Пользователи соцсети предположили, что на видео не полтергейст. Большинство комментаторов посчитали, что перед объективом видеокамеры вьет паутину паук. Один из пользователей написал, что кто-то сидит на шкафу и подкидывает на камеру разные предметы.

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Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы зафиксирован полтергейст, опубликована в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Это паранормальное явление. Видео было снято в городе Чердынь в 300 километрах от Перми. По слухам, там раньше жили богачи, которых приговаривали к казни, за то, что они не отдали имущество государству», — сообщил автор опубликованного видео. На записи зафиксированы помещения со столами и стульями, похожие на офис «Почты России». На изображении появляются светлые пятна, которые движутся по комнатам. Само видео было сделано 4 ноября 2023 года. Пользователи соцсети предположили, что на видео не полтергейст. Большинство комментаторов посчитали, что перед объективом видеокамеры вьет паутину паук. Один из пользователей написал, что кто-то сидит на шкафу и подкидывает на камеру разные предметы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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