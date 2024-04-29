Пермяки сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Видео

30 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

«Привидение» было снято камерой видеонаблюдения Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы зафиксирован полтергейст, опубликована в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Это паранормальное явление. Видео было снято в городе Чердынь в 300 километрах от Перми. По слухам, там раньше жили богачи, которых приговаривали к казни, за то, что они не отдали имущество государству», — сообщил автор опубликованного видео. На записи зафиксированы помещения со столами и стульями, похожие на офис «Почты России». На изображении появляются светлые пятна, которые движутся по комнатам. Само видео было сделано 4 ноября 2023 года. Пользователи соцсети предположили, что на видео не полтергейст. Большинство комментаторов посчитали, что перед объективом видеокамеры вьет паутину паук. Один из пользователей написал, что кто-то сидит на шкафу и подкидывает на камеру разные предметы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края сообщили о паранормальном явлении в Чердыни. Запись с камеры видеонаблюдения, на которой якобы зафиксирован полтергейст, опубликована в группе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Это паранормальное явление. Видео было снято в городе Чердынь в 300 километрах от Перми. По слухам, там раньше жили богачи, которых приговаривали к казни, за то, что они не отдали имущество государству», — сообщил автор опубликованного видео. На записи зафиксированы помещения со столами и стульями, похожие на офис «Почты России». На изображении появляются светлые пятна, которые движутся по комнатам. Само видео было сделано 4 ноября 2023 года. Пользователи соцсети предположили, что на видео не полтергейст. Большинство комментаторов посчитали, что перед объективом видеокамеры вьет паутину паук. Один из пользователей написал, что кто-то сидит на шкафу и подкидывает на камеру разные предметы.