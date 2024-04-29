Шашлык на Ямале: в какую цену выйдет приготовленное своими руками блюдо

Приготовление шашлыка на Ямале обойдется не дешевле 700 рублей за килограмм

Самый недорогой шашлык из свинины обойдется жителю Ямала примерно в 505 рублей. Фото: Илья Московец © URA.RU

Средняя стоимость самостоятельно приготовленного шашлыка обойдется ямальцу не дешевле 700 рублей, учитывая расходы на специи и древесный уголь. При подсчетах агентство URA.RU ориентировалось на данные «Росстата» и цены в магазинах популярных ритейлеров.

Самый недорогой шашлык из килограмма свинины с луком, солью и перцем обойдется жителю Ямала примерно в 505 рублей. В эту стоимость входят мясо (средняя цена в округе 390 рублей за кило, полкило лука на 25 рублей, соль, специи на 90 рублей).

Если приготовить шашлык из баранины, то траты увеличатся до 815 рублей. Потому как килограмм мяса данного сорта на Ямале стоит около 700 рублей.

Стоимость шашлыка из курицы окажется не намного дешевле, чем из свинины и, скорее всего, даже немного дороже, учитывая, что тушка цыпленка-бройлера у популярных ритейлеров весом в 2,4 кг будет стоить не дешевле 400 рублей. Таким образом, шашлык из целой курицы обойдется в 515 рублей. Если брать только голень на подложке весом 1,2 кг, то выйдет немного дешевле.

В стоимость приготовления этого блюда можно включить также древесный уголь. Мешок угля весом 2,5 кг обойдется, по данным одного из ритейлеров, в 280 рублей.

Как ранее сообщало URA.RU, на период майских праздников в ЯНАО никаких запретов на походы в лес, а также для выездов «на шашлыки» не запланированы. Власти округа намерены ввести ограничения только после 10 мая.