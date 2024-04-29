Центр Салехарда перекроют из-за праздничных гуляний

В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
«На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00.
Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00. Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU.