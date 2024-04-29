29 апреля 2024
28 апреля 2024

Центр Салехарда перекроют из-за праздничных гуляний

В Салехарде 1 мая ограничат движение вокруг главной площади города
© Служба новостей «URA.RU»
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В столице ЯНАО перекроют часть дорог из-за праздничных мероприятий 1 мая Фото:

В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00.

Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU.

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В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00. Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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