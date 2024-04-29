Центр Салехарда перекроют из-за праздничных гуляний

В Салехарде 1 мая ограничат движение вокруг главной площади города

30 апреля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

В столице ЯНАО перекроют часть дорог из-за праздничных мероприятий 1 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00. Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Ямала 1 мая ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют в районе центра культуры и спорта «Геолог», сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. «На главной городской площадке пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим временно будет ограничено движение», — говорится в сообщении. Дороги будут закрыты для проезда с 12:00 до 16:00. Движение транспорта будет полностью ограничено вокруг самого ЦКиС «Геолог», включая прилегающий к площади участок улицы Матросова. Ранее URA.RU сообщало о том, чем ямальцы смогут заняться на длинных майских выходных. О том, какие места доступны для отдыха в ЯНАО, — читайте в материале URA.RU.