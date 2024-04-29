29 апреля 2024
28 апреля 2024

Онкологи в ЯНАО спасли пациентку с гигантской опухолью

Пенсионерке из ЯНАО удалили опухоль весом в 6 килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, моет руки, мытье рук, врач, хирург, доктор, гигена
Пенсионерке из Салехарда вырезали гигантскую опухоль Фото:

Ямальские врачи спасли пенсионерку из Салехарда с шестикилограммовой опухолью. Об успешной операции рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

«Новообразование в яичниках у женщины появилось еще в прошлом году, однако от его удаления она отказывалась. Сейчас, когда опухоль достигла гигантских размеров и заняла почти всю брюшную полость, откладывать было уже нельзя», — сказано в сообщении.

Операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Хирургическому вмешательству предшествовала химиотерапия, что вызвало осложнения в послеоперационном периоде. В настоящее время пациентка идет на поправку.

Ранее URA.RU сообщало о ямальских нейрохирургах, спасших жизнь пенсионера из Ноябрьска, упавшего со стремянки. Для проведения сложной операции в Ноябрьск в срочном порядке выехал хирург из Нового Уренгоя.

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Ямальские врачи спасли пенсионерку из Салехарда с шестикилограммовой опухолью. Об успешной операции рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Новообразование в яичниках у женщины появилось еще в прошлом году, однако от его удаления она отказывалась. Сейчас, когда опухоль достигла гигантских размеров и заняла почти всю брюшную полость, откладывать было уже нельзя», — сказано в сообщении. Операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Хирургическому вмешательству предшествовала химиотерапия, что вызвало осложнения в послеоперационном периоде. В настоящее время пациентка идет на поправку. Ранее URA.RU сообщало о ямальских нейрохирургах, спасших жизнь пенсионера из Ноябрьска, упавшего со стремянки. Для проведения сложной операции в Ноябрьск в срочном порядке выехал хирург из Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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