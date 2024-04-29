Онкологи в ЯНАО спасли пациентку с гигантской опухолью

Пенсионерке из ЯНАО удалили опухоль весом в 6 килограмм

30 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Пенсионерке из Салехарда вырезали гигантскую опухоль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ямальские врачи спасли пенсионерку из Салехарда с шестикилограммовой опухолью. Об успешной операции рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Новообразование в яичниках у женщины появилось еще в прошлом году, однако от его удаления она отказывалась. Сейчас, когда опухоль достигла гигантских размеров и заняла почти всю брюшную полость, откладывать было уже нельзя», — сказано в сообщении. Операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Хирургическому вмешательству предшествовала химиотерапия, что вызвало осложнения в послеоперационном периоде. В настоящее время пациентка идет на поправку. Ранее URA.RU сообщало о ямальских нейрохирургах, спасших жизнь пенсионера из Ноябрьска, упавшего со стремянки. Для проведения сложной операции в Ноябрьск в срочном порядке выехал хирург из Нового Уренгоя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские врачи спасли пенсионерку из Салехарда с шестикилограммовой опухолью. Об успешной операции рассказали в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Новообразование в яичниках у женщины появилось еще в прошлом году, однако от его удаления она отказывалась. Сейчас, когда опухоль достигла гигантских размеров и заняла почти всю брюшную полость, откладывать было уже нельзя», — сказано в сообщении. Операцию провели заведующий онкологическим отделением Андрей Антонов и врач-онколог Акрамхон Холов. Хирургическому вмешательству предшествовала химиотерапия, что вызвало осложнения в послеоперационном периоде. В настоящее время пациентка идет на поправку. Ранее URA.RU сообщало о ямальских нейрохирургах, спасших жизнь пенсионера из Ноябрьска, упавшего со стремянки. Для проведения сложной операции в Ноябрьск в срочном порядке выехал хирург из Нового Уренгоя.