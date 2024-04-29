29 апреля 2024

Бастрыкин требует возбудить дело из-за бездействия в помощи челябинке-инвалиду

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после бездействия по переселению челябинского инвалида-колясочника в жилье с доступной средой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР.

Поручение глава СКР дал после обращения в приемную 37-летней жительницы Челябинска, которая является ивалидом-колясочником. С начала весны комиссия проводила оценку ее квартиры и признала, что жилье не приспособлено для инвалидов. После проверки женщине так и не предоставили необходимое жилье.

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Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после бездействия по переселению челябинского инвалида-колясочника в жилье с доступной средой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР. Поручение глава СКР дал после обращения в приемную 37-летней жительницы Челябинска, которая является ивалидом-колясочником. С начала весны комиссия проводила оценку ее квартиры и признала, что жилье не приспособлено для инвалидов. После проверки женщине так и не предоставили необходимое жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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