Бастрыкин требует возбудить дело из-за бездействия в помощи челябинке-инвалиду

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после бездействия по переселению челябинского инвалида-колясочника в жилье с доступной средой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР.
Поручение глава СКР дал после обращения в приемную 37-летней жительницы Челябинска, которая является ивалидом-колясочником. С начала весны комиссия проводила оценку ее квартиры и признала, что жилье не приспособлено для инвалидов. После проверки женщине так и не предоставили необходимое жилье.
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