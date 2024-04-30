Происшествия Пожары B Улaн-Удэ бyшyют cтpaшныe пoжapы и ураган Мэр Шутенков сообщил о пожаре из-за урагана в Улан-Удэ 30 апреля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 + Из-за урагана начались возгорания в частном секторе, сообщил Игорь Шутенков Фото: Илья Московец © URA.RU В Улан-Удэ в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Шутенков. На Бурводе возгорание построек во дворах. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по ул. Кабанская», — написал Игорь Шутенков у себя в telegram-канале. Глава города уточнил, что пожар в частном секторе начался из-за урагана. Помимо возгораний наблюдается нарушение в работе электроснабжения, а также повреждения заборов, остановок и кровель. Сейчас идет обследование территории Улан-Удэ для уточнения ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Улан-Удэ в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Шутенков. На Бурводе возгорание построек во дворах. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по ул. Кабанская», — написал Игорь Шутенков у себя в telegram-канале. Глава города уточнил, что пожар в частном секторе начался из-за урагана. Помимо возгораний наблюдается нарушение в работе электроснабжения, а также повреждения заборов, остановок и кровель. Сейчас идет обследование территории Улан-Удэ для уточнения ущерба. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям