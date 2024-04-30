B Улaн-Удэ бyшyют cтpaшныe пoжapы и ураган

В Улан-Удэ в частном секторе произошел пожар. Причиной тому стал ураган, из-за которого также были повреждены системы электроснабжения, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
На Бурводе возгорание построек во дворах. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы по ул. Кабанская», —
Глава города уточнил, что пожар в частном секторе начался из-за урагана. Помимо возгораний наблюдается нарушение в работе электроснабжения, а также повреждения заборов, остановок и кровель. Сейчас идет обследование территории Улан-Удэ для уточнения ущерба.
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