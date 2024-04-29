В полиции проведут проверку из-за ошибки в загранпаспорте челябинской семьи

В полиции дадут оценку действиям служб после ситуации на погранконтроле в Кольцово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация с аннулированием на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга загранпаспорта челябинца, который не смог вылететь с семьей на отдых в Египет, взята на контроль руководством полицейского главка Челябинской области. В случае установления вины со стороны должностных лиц, они будут привлечены к ответственности.

«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам. Поручено тщательно разобраться в ситуации», — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.

В ведомстве также добавили, что детально изучат организацию деятельности, чтобы принять исчерпывающие меры к недопущению подобных ситуаций впредь. По результатам проверки в случае установления вины должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заграничный паспорт ребенка из Челябинска аннулировали на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга. На посадку семью не допустили ввиду того, что в машинопечатной зоне паспорта отсутствовала пометка с указанием пола подростка. Потраченные на путевки в Египет 500 тысяч рублей челябинцы намерены возвратить через суд.