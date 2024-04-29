29 апреля 2024

В полиции проведут проверку из-за ошибки в загранпаспорте челябинской семьи

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Клипарт по теме Загранпаспорт. Курган, загранпаспорт, заграница, отпуск
В полиции дадут оценку действиям служб после ситуации на погранконтроле в Кольцово Фото:

Ситуация с аннулированием на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга загранпаспорта челябинца, который не смог вылететь с семьей на отдых в Египет, взята на контроль руководством полицейского главка Челябинской области. В случае установления вины со стороны должностных лиц, они будут привлечены к ответственности.

«Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам. Поручено тщательно разобраться в ситуации», — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка.

В ведомстве также добавили, что детально изучат организацию деятельности, чтобы принять исчерпывающие меры к недопущению подобных ситуаций впредь. По результатам проверки в случае установления вины должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Заграничный паспорт ребенка из Челябинска аннулировали на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга. На посадку семью не допустили ввиду того, что в машинопечатной зоне паспорта отсутствовала пометка с указанием пола подростка. Потраченные на путевки в Египет 500 тысяч рублей челябинцы намерены возвратить через суд.

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Ситуация с аннулированием на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга загранпаспорта челябинца, который не смог вылететь с семьей на отдых в Египет, взята на контроль руководством полицейского главка Челябинской области. В случае установления вины со стороны должностных лиц, они будут привлечены к ответственности. «Руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана принципиальная оценка всем должностным лицам. Поручено тщательно разобраться в ситуации», — прокомментировали в пресс-службе областного полицейского главка. В ведомстве также добавили, что детально изучат организацию деятельности, чтобы принять исчерпывающие меры к недопущению подобных ситуаций впредь. По результатам проверки в случае установления вины должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Заграничный паспорт ребенка из Челябинска аннулировали на пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга. На посадку семью не допустили ввиду того, что в машинопечатной зоне паспорта отсутствовала пометка с указанием пола подростка. Потраченные на путевки в Египет 500 тысяч рублей челябинцы намерены возвратить через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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