На главной площади Екатеринбурга репетируют парад Победы. Фото, видео

01 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Город перекрыли на целых восемь часов Фото: Илья Московец © URA.RU В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU. Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU. Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го.