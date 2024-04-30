30 апреля 2024

На главной площади Екатеринбурга репетируют парад Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город перекрыли на целых восемь часов
Город перекрыли на целых восемь часов Фото:

В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU.

Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го.

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В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU. Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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