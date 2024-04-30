В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU.
Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го.
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В оцепленном центре Екатеринбурга проходит третья репетиция парада Победы, в ней принимают участие пешие колонны и военная техника. Вместе с десятками любопытных горожан за событием наблюдал корреспондент URA.RU. Основная часть стартовала в 21:30. Сначала по площади 1905 года прошли солдаты, машины появились после. Колонну возглавил легендарный танк Т-34, который внес огромный вклад в победу советской армии. Ожидается, что военные покинут главную площадку к двум ночи. Центр города планируют перекрыть еще три раза — в ночь с 4-го на 5 мая и 7 мая. Сам парад традиционно пройдет 9-го.