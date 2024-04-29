В следующий раз из-за репетиции дороги перекроют с 4 на 5 мая
В Екатеринбурге проходит третья репетиция парада Дня Победы. По проспекту Ленина в сторону площади 1905 года и от нее двигается военная техника, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На данный момент территорию в центре оцепили. Генеральная репетиция начнется в 21:30 и продлится примерно до четырех утра», — сообщил журналист.
В первый раз военные провели подготовку вечером 24 апреля. Обо всех перекрытия из-за репетиций — в материале URA.RU.
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