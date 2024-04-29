29 апреля 2024

В центр Екатеринбурга заехала военная техника, выставлено оцепление. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В следующий раз из-за репетиции дороги перекроют с 4 на 5 мая
В следующий раз из-за репетиции дороги перекроют с 4 на 5 мая Фото:

В Екатеринбурге проходит третья репетиция парада Дня Победы. По проспекту Ленина в сторону площади 1905 года и от нее двигается военная техника, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На данный момент территорию в центре оцепили. Генеральная репетиция начнется в 21:30 и продлится примерно до четырех утра», — сообщил журналист.

В первый раз военные провели подготовку вечером 24 апреля. Обо всех перекрытия из-за репетиций — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге проходит третья репетиция парада Дня Победы. По проспекту Ленина в сторону площади 1905 года и от нее двигается военная техника, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На данный момент территорию в центре оцепили. Генеральная репетиция начнется в 21:30 и продлится примерно до четырех утра», — сообщил журналист. В первый раз военные провели подготовку вечером 24 апреля. Обо всех перекрытия из-за репетиций — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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