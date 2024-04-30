В мире Между спецназом Грузии и митингующими возникла потасовка. Видео 30 апреля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 + В Грузии продолжаются протесты Фото: Наталья Борисова © URA.RU Между силовиками и протестующими в Грузии возникла потасовка. Сотрудники спецназа страны использовали перцовый газ во время разгона митингующих у здания парламента в Тбилиси. «Полиция и спецназ пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента, что перерастает в стычки. Там же задействован водомет», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Ситуация в столице Грузии остается напряженной, протестующие, подвергшиеся воздействию перцового газа и водометов, начали отступать от здания парламента. Протесты были вызваны недовольством общественности законопроектом, который касается деятельности иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Между силовиками и протестующими в Грузии возникла потасовка. Сотрудники спецназа страны использовали перцовый газ во время разгона митингующих у здания парламента в Тбилиси. «Полиция и спецназ пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента, что перерастает в стычки. Там же задействован водомет», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Ситуация в столице Грузии остается напряженной, протестующие, подвергшиеся воздействию перцового газа и водометов, начали отступать от здания парламента. Протесты были вызваны недовольством общественности законопроектом, который касается деятельности иностранных агентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям