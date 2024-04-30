Между спецназом Грузии и митингующими возникла потасовка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Грузии продолжаются протесты Фото:

Между силовиками и протестующими в Грузии возникла потасовка. Сотрудники спецназа страны использовали перцовый газ во время разгона митингующих у здания парламента в Тбилиси.

«Полиция и спецназ пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента, что перерастает в стычки. Там же задействован водомет», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ситуация в столице Грузии остается напряженной, протестующие, подвергшиеся воздействию перцового газа и водометов, начали отступать от здания парламента. Протесты были вызваны недовольством общественности законопроектом, который касается деятельности иностранных агентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между силовиками и протестующими в Грузии возникла потасовка. Сотрудники спецназа страны использовали перцовый газ во время разгона митингующих у здания парламента в Тбилиси. «Полиция и спецназ пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента, что перерастает в стычки. Там же задействован водомет», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Ситуация в столице Грузии остается напряженной, протестующие, подвергшиеся воздействию перцового газа и водометов, начали отступать от здания парламента. Протесты были вызваны недовольством общественности законопроектом, который касается деятельности иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...