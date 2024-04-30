Между силовиками и протестующими в Грузии возникла потасовка. Сотрудники спецназа страны использовали перцовый газ во время разгона митингующих у здания парламента в Тбилиси.
«Полиция и спецназ пытаются оттеснить протестующих от задней части здания парламента, что перерастает в стычки. Там же задействован водомет», — сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Ситуация в столице Грузии остается напряженной, протестующие, подвергшиеся воздействию перцового газа и водометов, начали отступать от здания парламента. Протесты были вызваны недовольством общественности законопроектом, который касается деятельности иностранных агентов.
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