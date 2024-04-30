В Перми установили уличные аппараты для измерения силы удара кулаком

Пермяки отрабатывают силу удара на уличных тренажерах (архивное фото)
На улицах Перми появились тренажеры, которые позволяют определить силу кулачного удара. Об этом сообщили горожане.
«Один из аппаратов-силомеров установили на Комсомольском проспекте в Перми, ниже ЦУМа. Прибор способен определить силу удара кулаком по мишени», — передает пермская интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение горожан.
Автомат-силомер кулачного удара оснащен фотодатчиком. Прибор выводит результат на специальный дисплей, уточняется в сообщении пермяков.
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