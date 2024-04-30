30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Перми установили уличные аппараты для измерения силы удара кулаком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, набережная, удар, силомер, отдых, атракцион, владивосток, русский мост, бухта аякс, дальнего востока улица
Пермяки отрабатывают силу удара на уличных тренажерах (архивное фото) Фото:

На улицах Перми появились тренажеры, которые позволяют определить силу кулачного удара. Об этом сообщили горожане.

«Один из аппаратов-силомеров установили на Комсомольском проспекте в Перми, ниже ЦУМа. Прибор способен определить силу удара кулаком по мишени», — передает пермская интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение горожан.

Автомат-силомер кулачного удара оснащен фотодатчиком. Прибор выводит результат на специальный дисплей, уточняется в сообщении пермяков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицах Перми появились тренажеры, которые позволяют определить силу кулачного удара. Об этом сообщили горожане. «Один из аппаратов-силомеров установили на Комсомольском проспекте в Перми, ниже ЦУМа. Прибор способен определить силу удара кулаком по мишени», — передает пермская интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение горожан. Автомат-силомер кулачного удара оснащен фотодатчиком. Прибор выводит результат на специальный дисплей, уточняется в сообщении пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...