В Перми установили уличные аппараты для измерения силы удара кулаком

01 мая 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Пермяки отрабатывают силу удара на уличных тренажерах (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На улицах Перми появились тренажеры, которые позволяют определить силу кулачного удара. Об этом сообщили горожане. «Один из аппаратов-силомеров установили на Комсомольском проспекте в Перми, ниже ЦУМа. Прибор способен определить силу удара кулаком по мишени», — передает пермская интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение горожан. Автомат-силомер кулачного удара оснащен фотодатчиком. Прибор выводит результат на специальный дисплей, уточняется в сообщении пермяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Перми появились тренажеры, которые позволяют определить силу кулачного удара. Об этом сообщили горожане. «Один из аппаратов-силомеров установили на Комсомольском проспекте в Перми, ниже ЦУМа. Прибор способен определить силу удара кулаком по мишени», — передает пермская интернет-газета «Текст» со ссылкой на сообщение горожан. Автомат-силомер кулачного удара оснащен фотодатчиком. Прибор выводит результат на специальный дисплей, уточняется в сообщении пермяков.