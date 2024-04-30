В мире Спецназ в Грузии начал стрелять по митингующим гражданам Спецназ в Грузии использовал резиновые пули против митингующих 01 мая 2024 в 00:42 Размер текста - 17 + В Грузии продолжаются протесты Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Грузии спецназ применил резиновые пули против митингующих из-за нового закона страны об иноагентах. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий. «Спецназ применил резиновые пули <…> для разгона акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Где люди протестуют против закона об иноагентах», — передает корреспондент РИА Новости. Согласно сообщению агентства, сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим участникам акции. Спецназ остается мобилизован на улицах, которые прилегают к парламенту страны. Ранее спецназ применил перцовые баллончики против митингующих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Грузии спецназ применил резиновые пули против митингующих из-за нового закона страны об иноагентах. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий. «Спецназ применил резиновые пули <…> для разгона акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Где люди протестуют против закона об иноагентах», — передает корреспондент РИА Новости. Согласно сообщению агентства, сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим участникам акции. Спецназ остается мобилизован на улицах, которые прилегают к парламенту страны. Ранее спецназ применил перцовые баллончики против митингующих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям