30 апреля 2024

Спецназ в Грузии начал стрелять по митингующим гражданам

Спецназ в Грузии использовал резиновые пули против митингующих
© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Грузии продолжаются протесты Фото:

В Грузии спецназ применил резиновые пули против митингующих из-за нового закона страны об иноагентах. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

«Спецназ применил резиновые пули <…> для разгона акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Где люди протестуют против закона об иноагентах», — передает корреспондент РИА Новости.

Согласно сообщению агентства, сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим участникам акции. Спецназ остается мобилизован на улицах, которые прилегают к парламенту страны. Ранее спецназ применил перцовые баллончики против митингующих.

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В Грузии спецназ применил резиновые пули против митингующих из-за нового закона страны об иноагентах. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий. «Спецназ применил резиновые пули <…> для разгона акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Где люди протестуют против закона об иноагентах», — передает корреспондент РИА Новости. Согласно сообщению агентства, сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим участникам акции. Спецназ остается мобилизован на улицах, которые прилегают к парламенту страны. Ранее спецназ применил перцовые баллончики против митингующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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