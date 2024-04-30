Спецназ в Грузии начал стрелять по митингующим гражданам

В Грузии спецназ применил резиновые пули против митингующих из-за нового закона страны об иноагентах. Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.
«Спецназ применил резиновые пули <…> для разгона акции перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Где люди протестуют против закона об иноагентах», — передает корреспондент РИА Новости.
Согласно сообщению агентства, сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим участникам акции. Спецназ остается мобилизован на улицах, которые прилегают к парламенту страны. Ранее спецназ применил перцовые баллончики против митингующих.
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