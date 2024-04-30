На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Грузии

Протесты в Грузии обострились
Крупнейшего оппозиционного политика Грузии Левана Хабеишвили избила полиция во время протестов в Тбилиси. Также предполагается, что он был похищен спецназом, передают местные телеканалы.
«Леван Хабеишвили, председатель Национального собрания, был избит. Несколько минут назад распространили заявление, что Хабеишвили был похищен спецназом», — передает телеканал «
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