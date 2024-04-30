На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Грузии

01 мая 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Протесты в Грузии обострились Фото: Наталья Борисова © URA.RU Крупнейшего оппозиционного политика Грузии Левана Хабеишвили избила полиция во время протестов в Тбилиси. Также предполагается, что он был похищен спецназом, передают местные телеканалы. «Леван Хабеишвили, председатель Национального собрания, был избит. Несколько минут назад распространили заявление, что Хабеишвили был похищен спецназом», — передает телеканал « Мтавари архи ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшего оппозиционного политика Грузии Левана Хабеишвили избила полиция во время протестов в Тбилиси. Также предполагается, что он был похищен спецназом, передают местные телеканалы. «Леван Хабеишвили, председатель Национального собрания, был избит. Несколько минут назад распространили заявление, что Хабеишвили был похищен спецназом», — передает телеканал «Мтавари архи».