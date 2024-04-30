30 апреля 2024

На митинге в Тбилиси полиция избила главу оппозиционной партии Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Протесты в Грузии обострились Фото:

Крупнейшего оппозиционного политика Грузии Левана Хабеишвили избила полиция во время протестов в Тбилиси. Также предполагается, что он был похищен спецназом, передают местные телеканалы.

«Леван Хабеишвили, председатель Национального собрания, был избит. Несколько минут назад распространили заявление, что Хабеишвили был похищен спецназом», — передает телеканал «Мтавари архи».

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Крупнейшего оппозиционного политика Грузии Левана Хабеишвили избила полиция во время протестов в Тбилиси. Также предполагается, что он был похищен спецназом, передают местные телеканалы. «Леван Хабеишвили, председатель Национального собрания, был избит. Несколько минут назад распространили заявление, что Хабеишвили был похищен спецназом», — передает телеканал «Мтавари архи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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