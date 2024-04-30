30 апреля 2024
29 апреля 2024

Синоптики пообещали челябинцам снег в мае. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, буран, вьюга, погода, непогода, остановка общественного транспорта, снегопад, климат, февраль
До 10 мая в Челябинской области тепло не ожидается Фото:

В Челябинске в первую декаду мая дважды, 4 и 9 мая, ожидается мокрый снег. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц.

«4 мая пасмурно, сильный мокрый снег. Ночью температура воздуха +1 градус, днем +4. 9 мая пасмурно, сильный мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха +2 градусов, днем +6», — говорится в прогнозе.

Похолодание ожидается и 5 мая. Осадков синоптики не обещают, но дневные температуры не поднимутся выше 6 градусов. Потепление в Челябинск придет с 10 мая. Дневные температуры установятся на уровне от 17 до 19 градусов тепла. Большинство дней будет пасмурными. 13 и 18 мая ожидаются сильные дожди.

В первые дни мая челябинцам спрогнозировали снег
В первые дни мая челябинцам спрогнозировали снег

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В Челябинске в первую декаду мая дважды, 4 и 9 мая, ожидается мокрый снег. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц. «4 мая пасмурно, сильный мокрый снег. Ночью температура воздуха +1 градус, днем +4. 9 мая пасмурно, сильный мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха +2 градусов, днем +6», — говорится в прогнозе. Похолодание ожидается и 5 мая. Осадков синоптики не обещают, но дневные температуры не поднимутся выше 6 градусов. Потепление в Челябинск придет с 10 мая. Дневные температуры установятся на уровне от 17 до 19 градусов тепла. Большинство дней будет пасмурными. 13 и 18 мая ожидаются сильные дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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