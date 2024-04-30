Синоптики пообещали челябинцам снег в мае. Скрин

01 мая 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

До 10 мая в Челябинской области тепло не ожидается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в первую декаду мая дважды, 4 и 9 мая, ожидается мокрый снег. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц. «4 мая пасмурно, сильный мокрый снег. Ночью температура воздуха +1 градус, днем +4. 9 мая пасмурно, сильный мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха +2 градусов, днем +6», — говорится в прогнозе. Похолодание ожидается и 5 мая. Осадков синоптики не обещают, но дневные температуры не поднимутся выше 6 градусов. Потепление в Челябинск придет с 10 мая. Дневные температуры установятся на уровне от 17 до 19 градусов тепла. Большинство дней будет пасмурными. 13 и 18 мая ожидаются сильные дожди. В первые дни мая челябинцам спрогнозировали снег Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первую декаду мая дважды, 4 и 9 мая, ожидается мокрый снег. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц. «4 мая пасмурно, сильный мокрый снег. Ночью температура воздуха +1 градус, днем +4. 9 мая пасмурно, сильный мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха +2 градусов, днем +6», — говорится в прогнозе. Похолодание ожидается и 5 мая. Осадков синоптики не обещают, но дневные температуры не поднимутся выше 6 градусов. Потепление в Челябинск придет с 10 мая. Дневные температуры установятся на уровне от 17 до 19 градусов тепла. Большинство дней будет пасмурными. 13 и 18 мая ожидаются сильные дожди.