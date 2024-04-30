В Челябинске в первую декаду мая дважды, 4 и 9 мая, ожидается мокрый снег. Это следует из долгосрочного прогноза «Гисметео» на месяц.
«4 мая пасмурно, сильный мокрый снег. Ночью температура воздуха +1 градус, днем +4. 9 мая пасмурно, сильный мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха +2 градусов, днем +6», — говорится в прогнозе.
Похолодание ожидается и 5 мая. Осадков синоптики не обещают, но дневные температуры не поднимутся выше 6 градусов. Потепление в Челябинск придет с 10 мая. Дневные температуры установятся на уровне от 17 до 19 градусов тепла. Большинство дней будет пасмурными. 13 и 18 мая ожидаются сильные дожди.
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