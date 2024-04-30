В США приняли законопроект по запрету импорта урана из России

В Конгрессе США приняли законопроект, направленный на запрет импорта российского урана. Об этом сообщается в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса.
«Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш <…> поддерживают единогласное принятие H.R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в документе. Эта инициатива теперь будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.
Данный шаг является частью стратегии США по снижению зависимости от импорта урана из России. В январе текущего года Кэтрин Хафф, глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики, выразила намерение США совместно с союзниками создать международную сеть поставок низкообогащенного урана для атомных электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов, передает RT.
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