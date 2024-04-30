В США приняли законопроект по запрету импорта урана из России

01 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

В США стремятся снизить зависимость от урана из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Конгрессе США приняли законопроект, направленный на запрет импорта российского урана. Об этом сообщается в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса. «Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш <…> поддерживают единогласное принятие H.R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в документе. Эта инициатива теперь будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену. Данный шаг является частью стратегии США по снижению зависимости от импорта урана из России. В январе текущего года Кэтрин Хафф, глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики, выразила намерение США совместно с союзниками создать международную сеть поставок низкообогащенного урана для атомных электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Конгрессе США приняли законопроект, направленный на запрет импорта российского урана. Об этом сообщается в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса. «Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш <…> поддерживают единогласное принятие H.R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в документе. Эта инициатива теперь будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену. Данный шаг является частью стратегии США по снижению зависимости от импорта урана из России. В январе текущего года Кэтрин Хафф, глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики, выразила намерение США совместно с союзниками создать международную сеть поставок низкообогащенного урана для атомных электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов, передает RT.