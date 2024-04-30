30 апреля 2024

В США приняли законопроект по запрету импорта урана из России

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США стремятся снизить зависимость от урана из РФ Фото:

В Конгрессе США приняли законопроект, направленный на запрет импорта российского урана. Об этом сообщается в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса.

«Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш <…> поддерживают единогласное принятие H.R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в документе. Эта инициатива теперь будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Данный шаг является частью стратегии США по снижению зависимости от импорта урана из России. В январе текущего года Кэтрин Хафф, глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики, выразила намерение США совместно с союзниками создать международную сеть поставок низкообогащенного урана для атомных электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов, передает RT.

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В Конгрессе США приняли законопроект, направленный на запрет импорта российского урана. Об этом сообщается в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса. «Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш <…> поддерживают единогласное принятие H.R. 1042 — законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты», — указано в документе. Эта инициатива теперь будет направлена на подпись президенту США Джо Байдену. Данный шаг является частью стратегии США по снижению зависимости от импорта урана из России. В январе текущего года Кэтрин Хафф, глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики, выразила намерение США совместно с союзниками создать международную сеть поставок низкообогащенного урана для атомных электростанций, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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