Площадь возле «Екатеринбург Арены» пестрит от флагов Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Екатеринбурга тысячи горожан пришли на традиционный митинг в честь 1 Мая. Несмотря на дождь и прохладную погоду, люди продолжают прибывать, передает корреспондент URA.RU.

На данный момент возле «Екатеринбург Арены» собралось порядка двух тысяч человек, и народу становится все больше. На мероприятие приехали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина. Также среди известных персон замечены омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сенатор Александр Высокинский, председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, председатель областной Общественной палаты и свердловского Союза журналистов Александр Левин.

«Вопреки мнению, что 1 Мая — это праздник предыдущих поколений, на митинг пришло и много молодежи. Погода прохладная, льет дождь, но настроение у присутствующих праздничное. Играет духовой оркестр», — рассказал корреспондент.

Кроме митинга, на мероприятии запланированы встречи с лучшими работниками и представителями трудовых династий. Будут отмечать Первомай и в других городах области — там пройдут субботники и торжественные встречи.