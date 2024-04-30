30 апреля 2024

Екатеринбуржцы под дождем вышли праздновать Первомай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь возле «Екатеринбург Арены» пестрит от флагов
Площадь возле «Екатеринбург Арены» пестрит от флагов Фото:

В центре Екатеринбурга тысячи горожан пришли на традиционный митинг в честь 1 Мая. Несмотря на дождь и прохладную погоду, люди продолжают прибывать, передает корреспондент URA.RU.

На данный момент возле «Екатеринбург Арены» собралось порядка двух тысяч человек, и народу становится все больше. На мероприятие приехали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина. Также среди известных персон замечены омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сенатор Александр Высокинский, председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, председатель областной Общественной палаты и свердловского Союза журналистов Александр Левин.

«Вопреки мнению, что 1 Мая — это праздник предыдущих поколений, на митинг пришло и много молодежи. Погода прохладная, льет дождь, но настроение у присутствующих праздничное. Играет духовой оркестр», — рассказал корреспондент.

Кроме митинга, на мероприятии запланированы встречи с лучшими работниками и представителями трудовых династий. Будут отмечать Первомай и в других городах области — там пройдут субботники и торжественные встречи.

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В центре Екатеринбурга тысячи горожан пришли на традиционный митинг в честь 1 Мая. Несмотря на дождь и прохладную погоду, люди продолжают прибывать, передает корреспондент URA.RU. На данный момент возле «Екатеринбург Арены» собралось порядка двух тысяч человек, и народу становится все больше. На мероприятие приехали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и спикер заксо Людмила Бабушкина. Также среди известных персон замечены омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сенатор Александр Высокинский, председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских, председатель областной Общественной палаты и свердловского Союза журналистов Александр Левин. «Вопреки мнению, что 1 Мая — это праздник предыдущих поколений, на митинг пришло и много молодежи. Погода прохладная, льет дождь, но настроение у присутствующих праздничное. Играет духовой оркестр», — рассказал корреспондент. Кроме митинга, на мероприятии запланированы встречи с лучшими работниками и представителями трудовых династий. Будут отмечать Первомай и в других городах области — там пройдут субботники и торжественные встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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