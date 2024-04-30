30 апреля 2024

В центре Челябинска 1 мая стартовала легкоатлетическая эстафета. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета. Челябинск
В центре Челябинска стартовала 91-я легкоатлетическая эстафета Фото:

В центре Челябинска 1 мая стартовала 91-я легкоатлетической эстафета, 70-я кольцевая велогонка, 12-я гонка на лыжероллерах, вторая гонка на роликовых коньках. С проведением традиционных майских соревнований челябинцев поздравил председатель гордумы Андрей Шмидт.

«Уважаемые друзья, сегодня большая радость и честь быть вместе с вами и вот этот первомайский праздник открывает 91-ую легкоатлетическую эстафету, 70-ую кольцевую велогонку, 12-ую гонку на лыжероллерах. Я приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. Отдельные слова приветствия нашим уважаемым ветеранам, которые, как всегда, в строю и сегодня вместе с нами», — отметил Шмидт.

Также Шмидт отметил, на сегодняшний день в Челябинске прилагаются большие усилия для развития спорта. А именно, в мегаполисе соблюдаются спортивные традиции, развивается спортивная инфраструктура. Челябинские власти активно поддерживают массовый спорт и гордятся южноуральскими олимпийцами.

«В Челябинске 1 мая в южноуральской столице стартовала 91-я легкоатлетическая эстафета, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах, вторая гонка на роликовых коньках. Уважаемый организационный комитет, участники, а также ветераны спорта для проведения мероприятия готовы», — сообщили организаторы соревнований.

Во главе парада на этот раз выступила команда Калининского района. В 2023 году спортсмены данного района стали победителями городской спартакиады среди районов города Челябинска. В феврале 2024 года калининцы заняли первое место в первом этапе зимнего областного фестиваля ГТО. При этом стоит отметить, важное место в жизни Калининского района занимают ветераны спорта.

Из-за майских соревнований с 8:00 до 15:00 часов движение в центре города с площади Революции от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой будет закрыто. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

Эстафета. Челябинск
В Челябинске 1 мая в южноуральской столице стартовала 91-я легкоатлетическая эстафета, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах, вторая гонка на роликовых коньках
Фото:
Эстафета. Челябинск
С проведением традиционных майских соревнований челябинцев поздравил председатель гордумы Андрей Шмидт
Фото:
Эстафета. Челябинск
В соревнованиях приняли участие ветераны спорта
Фото:

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В центре Челябинска 1 мая стартовала 91-я легкоатлетической эстафета, 70-я кольцевая велогонка, 12-я гонка на лыжероллерах, вторая гонка на роликовых коньках. С проведением традиционных майских соревнований челябинцев поздравил председатель гордумы Андрей Шмидт. «Уважаемые друзья, сегодня большая радость и честь быть вместе с вами и вот этот первомайский праздник открывает 91-ую легкоатлетическую эстафету, 70-ую кольцевую велогонку, 12-ую гонку на лыжероллерах. Я приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. Отдельные слова приветствия нашим уважаемым ветеранам, которые, как всегда, в строю и сегодня вместе с нами», — отметил Шмидт. Также Шмидт отметил, на сегодняшний день в Челябинске прилагаются большие усилия для развития спорта. А именно, в мегаполисе соблюдаются спортивные традиции, развивается спортивная инфраструктура. Челябинские власти активно поддерживают массовый спорт и гордятся южноуральскими олимпийцами. «В Челябинске 1 мая в южноуральской столице стартовала 91-я легкоатлетическая эстафета, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах, вторая гонка на роликовых коньках. Уважаемый организационный комитет, участники, а также ветераны спорта для проведения мероприятия готовы», — сообщили организаторы соревнований. Во главе парада на этот раз выступила команда Калининского района. В 2023 году спортсмены данного района стали победителями городской спартакиады среди районов города Челябинска. В феврале 2024 года калининцы заняли первое место в первом этапе зимнего областного фестиваля ГТО. При этом стоит отметить, важное место в жизни Калининского района занимают ветераны спорта. Из-за майских соревнований с 8:00 до 15:00 часов движение в центре города с площади Революции от улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой будет закрыто. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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