В РФ за сутки около тысячи домов освободились от воды после паводков

01 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Оренбургской области освободились от воды 806 домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы За прошедшие сутки в России от воды после паводков в 22 муниципалитетах освободились около 954 жилых дома. Об этом сообщили в МЧС РФ. «За сутки от воды освободились в 22 муниципалитетах: 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков», — говорится в telegram-канале МЧС. В частности, в Оренбургской области освободилось от воды 806 домов, а в Курганской области — 121 жилой дом. Ведомство отмечает, что паводки в России зафиксированы в 18 субъектах страны. В 73 муниципалитетах остаются подтопленными почти семь тысяч жилых домов и свыше 22 тысяч приусадебных участков. Там же заявили, что в Оренбургской области откачено уже порядка 677 тысяч кубометров воды. А с начала паводка в Оренбург и Орск было доставлено гуманитарной помощи на более 3 800 тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки в России от воды после паводков в 22 муниципалитетах освободились около 954 жилых дома. Об этом сообщили в МЧС РФ. «За сутки от воды освободились в 22 муниципалитетах: 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков», — говорится в telegram-канале МЧС. В частности, в Оренбургской области освободилось от воды 806 домов, а в Курганской области — 121 жилой дом. Ведомство отмечает, что паводки в России зафиксированы в 18 субъектах страны. В 73 муниципалитетах остаются подтопленными почти семь тысяч жилых домов и свыше 22 тысяч приусадебных участков. Там же заявили, что в Оренбургской области откачено уже порядка 677 тысяч кубометров воды. А с начала паводка в Оренбург и Орск было доставлено гуманитарной помощи на более 3 800 тонн.