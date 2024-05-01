В РФ за сутки около тысячи домов освободились от воды после паводков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, село, наводнение, сельские жители, стихийное бедствие, разлив
В Оренбургской области освободились от воды 806 домов Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

За прошедшие сутки в России от воды после паводков в 22 муниципалитетах освободились около 954 жилых дома. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«За сутки от воды освободились в 22 муниципалитетах: 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков», — говорится в telegram-канале МЧС. В частности, в Оренбургской области освободилось от воды 806 домов, а в Курганской области — 121 жилой дом.

Ведомство отмечает, что паводки в России зафиксированы в 18 субъектах страны. В 73 муниципалитетах остаются подтопленными почти семь тысяч жилых домов и свыше 22 тысяч приусадебных участков.

Там же заявили, что в Оренбургской области откачено уже порядка 677 тысяч кубометров воды. А с начала паводка в Оренбург и Орск было доставлено гуманитарной помощи на более 3 800 тонн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшие сутки в России от воды после паводков в 22 муниципалитетах освободились около 954 жилых дома. Об этом сообщили в МЧС РФ. «За сутки от воды освободились в 22 муниципалитетах: 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков», — говорится в telegram-канале МЧС. В частности, в Оренбургской области освободилось от воды 806 домов, а в Курганской области — 121 жилой дом. Ведомство отмечает, что паводки в России зафиксированы в 18 субъектах страны. В 73 муниципалитетах остаются подтопленными почти семь тысяч жилых домов и свыше 22 тысяч приусадебных участков. Там же заявили, что в Оренбургской области откачено уже порядка 677 тысяч кубометров воды. А с начала паводка в Оренбург и Орск было доставлено гуманитарной помощи на более 3 800 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...