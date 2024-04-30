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В некоторых магазинах Екатеринбурга опустели прилавки с яйцами в преддверии Пасхи. Корреспондент URA.RU прошелся на нескольким магазинам и узнал, где выбор больше и цены ниже. Самый скромный ассортимент оказался в магазине «Красное&Белое». Там представлен лишь один вид яиц за 104,89 рубля.
Побольше ассортимент в магазине сети «Магнит», хотя и там полки полупустые. Цена за десяток яиц варьируется от 99,99 до 129,99 рублей. Самый широкий ассортимент в магазине сети «Пятерочка». Полки ломятся от упаковок с яйцами разных сортов. Цена составляет от 99,99 до 124,99 рублей.