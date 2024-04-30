30 апреля 2024

Где в Екатеринбурге самые дешевые яйца на Пасху. Фото

Перед Пасхой в Екатеринбурге замечены полупустые прилавки с яйцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, пасхальные яйца, пасхальная снедь
Перед Пасхой цены на яйца не взлетели, но выбор есть не везде Фото:

В некоторых магазинах Екатеринбурга опустели прилавки с яйцами в преддверии Пасхи. Корреспондент URA.RU прошелся на нескольким магазинам и узнал, где выбор больше и цены ниже.

Самый скромный ассортимент оказался в магазине «Красное&Белое». Там представлен лишь один вид яиц за 104,89 рубля.

Побольше ассортимент в магазине сети «Магнит», хотя и там полки полупустые. Цена за десяток яиц варьируется от 99,99 до 129,99 рублей.

Самый широкий ассортимент в магазине сети «Пятерочка». Полки ломятся от упаковок с яйцами разных сортов. Цена составляет от 99,99 до 124,99 рублей.

Самый большой выбор яиц в «Пятерочке»
Самый большой выбор яиц в «Пятерочке»
Фото:
В магазине «Красное&Белое» выбор яиц невелик
В магазине «Красное&Белое» выбор яиц невелик
Фото:
В «Магните» ассортимент шире, но прилавки полупустые
В «Магните» ассортимент шире, но прилавки полупустые
Фото:

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В некоторых магазинах Екатеринбурга опустели прилавки с яйцами в преддверии Пасхи. Корреспондент URA.RU прошелся на нескольким магазинам и узнал, где выбор больше и цены ниже. Самый скромный ассортимент оказался в магазине «Красное&Белое». Там представлен лишь один вид яиц за 104,89 рубля. Побольше ассортимент в магазине сети «Магнит», хотя и там полки полупустые. Цена за десяток яиц варьируется от 99,99 до 129,99 рублей. Самый широкий ассортимент в магазине сети «Пятерочка». Полки ломятся от упаковок с яйцами разных сортов. Цена составляет от 99,99 до 124,99 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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