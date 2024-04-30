30 апреля 2024

В мэрии Челябинска назвали причину провала грунта на улице Первой Пятилетки

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Открытие камня, на месте которого установят памятник Святителю Николаю Чудотворцу . Курган, строительные работы, ремонт дороги, дыра в асфальте, яма в дороге
Аварийную ситуацию на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта Фото:

Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

«Предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — заявил вице-мэр Александр Астахов, который сейчас находится на месте ЧП.

Астахов добавил, что подрядчик скоро приступит к укладке новой трубы. Какой объем и сколько времени займут восстановительные работы, будет понятно в течение суток.

Обрушение асфальта произошло между домами 17 и 19. Часть ЧП попала на видео.

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Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. «Предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — заявил вице-мэр Александр Астахов, который сейчас находится на месте ЧП. Астахов добавил, что подрядчик скоро приступит к укладке новой трубы. Какой объем и сколько времени займут восстановительные работы, будет понятно в течение суток. Обрушение асфальта произошло между домами 17 и 19. Часть ЧП попала на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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