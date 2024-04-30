В мэрии Челябинска назвали причину провала грунта на улице Первой Пятилетки

01 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Аварийную ситуацию на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. «Предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — заявил вице-мэр Александр Астахов, который сейчас находится на месте ЧП. Астахов добавил, что подрядчик скоро приступит к укладке новой трубы. Какой объем и сколько времени займут восстановительные работы, будет понятно в течение суток. Обрушение асфальта произошло между домами 17 и 19. Часть ЧП попала на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска. «Предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — заявил вице-мэр Александр Астахов, который сейчас находится на месте ЧП. Астахов добавил, что подрядчик скоро приступит к укладке новой трубы. Какой объем и сколько времени займут восстановительные работы, будет понятно в течение суток. Обрушение асфальта произошло между домами 17 и 19. Часть ЧП попала на видео.