В мэрии Челябинска назвали причину провала грунта на улице Первой Пятилетки

Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.
«Предварительная причина — подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки. Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — заявил вице-мэр Александр Астахов, который сейчас находится на месте ЧП.
Астахов добавил, что подрядчик скоро приступит к укладке новой трубы. Какой объем и сколько времени займут восстановительные работы, будет понятно в течение суток.
Обрушение асфальта произошло между домами 17 и 19. Часть ЧП попала на видео.
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