Обрушение асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске попало на видео

01 мая 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео. Обошлось без пострадавших. «Сейчас упадет….» — говорит очевидец на видео в telegram-канале «Челябинск с огоньком», глядя на яму. После этого часть асфальта рушится. ЧП на улице между домами 17 и 19. Сейчас на месте работают представители МУП «ПОВВ» и службы спасения. «На улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе. На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео. Обошлось без пострадавших. «Сейчас упадет….» — говорит очевидец на видео в telegram-канале «Челябинск с огоньком», глядя на яму. После этого часть асфальта рушится. ЧП на улице между домами 17 и 19. Сейчас на месте работают представители МУП «ПОВВ» и службы спасения. «На улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе. На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.