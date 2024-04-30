30 апреля 2024

Обрушение асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске попало на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, провал в дороге, улица карла маркса, дыра в асфальте, яма в дороге
Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео Фото:

Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео. Обошлось без пострадавших.

«Сейчас упадет….» — говорит очевидец на видео в telegram-канале «Челябинск с огоньком», глядя на яму. После этого часть асфальта рушится.

ЧП на улице между домами 17 и 19. Сейчас на месте работают представители МУП «ПОВВ» и службы спасения.

«На улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе. На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

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Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео. Обошлось без пострадавших. «Сейчас упадет….» — говорит очевидец на видео в telegram-канале «Челябинск с огоньком», глядя на яму. После этого часть асфальта рушится. ЧП на улице между домами 17 и 19. Сейчас на месте работают представители МУП «ПОВВ» и службы спасения. «На улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе. На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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