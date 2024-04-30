Обрушение асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске попало на видео

Момент обрушения асфальта на улице Первой пятилетки в Челябинске 1 мая, где образовалась огромная яма, попал на видео. Обошлось без пострадавших.
«Сейчас упадет….» — говорит очевидец на видео в telegram-канале «Челябинск с огоньком», глядя на яму. После этого часть асфальта рушится.
ЧП на улице между домами 17 и 19. Сейчас на месте работают представители МУП «ПОВВ» и службы спасения.
«На улице Первой Пятилетки произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе. На месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.
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