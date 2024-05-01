Армия и оружие Рогов: ВС РФ возвели российский флаг над Работино 01 мая 2024 в 19:14 Размер текста - 17 + Российские солдаты возвели флаг страны над Работино, уточнил Владимир Рогов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов. Его слова передает РИА Новости. Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов. Его слова передает РИА Новости. Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям