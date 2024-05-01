Рогов: ВС РФ возвели российский флаг над Работино

Российские солдаты возвели флаг страны над Работино, уточнил Владимир Рогов (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта.
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