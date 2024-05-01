Рогов: ВС РФ возвели российский флаг над Работино

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Российские солдаты возвели флаг страны над Работино, уточнил Владимир Рогов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов. Его слова передает РИА Новости.

Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта.

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Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов. Его слова передает РИА Новости. Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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