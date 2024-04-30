Рогов: ВС РФ освободили Работино

Боевики ВСУ бежали из Работино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Работино возвращен под полный контроль российских военных. Об этом сообщил Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«После тяжелых боев возвращен под полный контроль ВС РФ н. п. Работино», — сообщил Рогов. Об этом он заявил в своем
Как отметили «Военкоры Русской Весны», на Запорожском фронте российский полк поднял знамя на северной окраине населенного пункта. ВС РФ провели мощную наступательную операцию. Солдаты ВСУ спасались из Работино бегством.
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