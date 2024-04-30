Рогов: ВС РФ освободили Работино

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Боевики ВСУ бежали из Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Работино возвращен под полный контроль российских военных. Об этом сообщил Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«После тяжелых боев возвращен под полный контроль ВС РФ н. п. Работино», — сообщил Рогов. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Как отметили «Военкоры Русской Весны», на Запорожском фронте российский полк поднял знамя на северной окраине населенного пункта. ВС РФ провели мощную наступательную операцию. Солдаты ВСУ спасались из Работино бегством.

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Населенный пункт Работино возвращен под полный контроль российских военных. Об этом сообщил Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. «После тяжелых боев возвращен под полный контроль ВС РФ н. п. Работино», — сообщил Рогов. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Как отметили «Военкоры Русской Весны», на Запорожском фронте российский полк поднял знамя на северной окраине населенного пункта. ВС РФ провели мощную наступательную операцию. Солдаты ВСУ спасались из Работино бегством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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