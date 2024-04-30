30 апреля 2024

В Кургане на автодороге «Иртыш» образовались пробки из-за дачников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, машины, регулировщик дорожного движения, регулировка движения
Инспекторы ДПС вручную регулируют движение на проблемных перекрестках автодороги «Иртыш» Фото:

В Кургане на автодороге «Иртыш» образовались заторы из-за большого транспортного потока возвращающихся с дач любителей загородного отдыха. Сотрудники Госавтоинспекции вручную регулируют движение наиболее проблемных перекрестков со стороны поселка Керамзитный на трассу «Иртыш» и с трассы на улицу Гагарина. Об этом сообщает УГИБДД по Курганской области.

«С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков на автомобильной дороге „Иртыш“, инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на автодороге „Иртыш“ вручную из-за затора, образовавшегося в связи с большим транспортным потоком возвращающихся с дач любителей загородного отдыха», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ГИБДД ежедневно закрывает дорогу к трассе «Иртыш» из-за уборки дамбы. Ограничение для движения машин по улице Гагарина от аэропорта вводятся с 10 до 15 часов.

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В Кургане на автодороге «Иртыш» образовались заторы из-за большого транспортного потока возвращающихся с дач любителей загородного отдыха. Сотрудники Госавтоинспекции вручную регулируют движение наиболее проблемных перекрестков со стороны поселка Керамзитный на трассу «Иртыш» и с трассы на улицу Гагарина. Об этом сообщает УГИБДД по Курганской области. «С целью разгрузки наиболее проблемных перекрестков на автомобильной дороге „Иртыш“, инспекторы ДПС осуществляют ручное регулирование дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на автодороге „Иртыш“ вручную из-за затора, образовавшегося в связи с большим транспортным потоком возвращающихся с дач любителей загородного отдыха», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ГИБДД ежедневно закрывает дорогу к трассе «Иртыш» из-за уборки дамбы. Ограничение для движения машин по улице Гагарина от аэропорта вводятся с 10 до 15 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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