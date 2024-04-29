В Кургане дорогу по улице Гагарина от аэропорта до федеральной трассы «Иртыш» ежедневно перекрывают сотрудники ГИБДД. Проезд невозможен в утреннее время из-за работы спецтехники, сообщает корреспондент URA.RU.
«Проезд закрыт, сотрудники разворачивают практически весь транспорт — ведется работа по расчистке песка на дороге возле дамбы», — сообщает корреспондент. Техника убирает подальше от автодороги землю, которую привозили для укрепления дамбы.
Также на субботник вдоль автодороги вышли учителя школы №44. Они убирают мусор вдоль дамбы.
В Кургане закрыли улицу Гагарина для расчистки дамбы
фото: Екатерина Сычкова
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В Кургане дорогу по улице Гагарина от аэропорта до федеральной трассы «Иртыш» ежедневно перекрывают сотрудники ГИБДД. Проезд невозможен в утреннее время из-за работы спецтехники, сообщает корреспондент URA.RU. «Проезд закрыт, сотрудники разворачивают практически весь транспорт — ведется работа по расчистке песка на дороге возле дамбы», — сообщает корреспондент. Техника убирает подальше от автодороги землю, которую привозили для укрепления дамбы. Также на субботник вдоль автодороги вышли учителя школы №44. Они убирают мусор вдоль дамбы. Ранее управление ГИБДД предупреждало, что в Кургане будут ежедневно закрывать дорогу от аэропорта к трассе «Иртыш». Ограничения вводятся с 10 до 15 часов.