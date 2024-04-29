29 апреля 2024

Для чего в Кургане ГИБДД ежедневно закрывает дорогу к трассе «Иртыш». Фото, видео

В Кургане ГИБДД ежедневно закрывает дорогу к трассе «Иртыш» из-за уборки дамбы
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ГИБДД в Кургане помогает ограничениями работе техники на дамбе Фото:
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В Кургане дорогу по улице Гагарина от аэропорта до федеральной трассы «Иртыш» ежедневно перекрывают сотрудники ГИБДД. Проезд невозможен в утреннее время из-за работы спецтехники, сообщает корреспондент URA.RU.

«Проезд закрыт, сотрудники разворачивают практически весь транспорт — ведется работа по расчистке песка на дороге возле дамбы», — сообщает корреспондент. Техника убирает подальше от автодороги землю, которую привозили для укрепления дамбы.

Также на субботник вдоль автодороги вышли учителя школы №44. Они убирают мусор вдоль дамбы.

Ранее управление ГИБДД предупреждало, что в Кургане будут ежедневно закрывать дорогу от аэропорта к трассе «Иртыш». Ограничения вводятся с 10 до 15 часов.

В Кургане закрыли улицу Гагарина для расчистки дамбы
В Кургане закрыли улицу Гагарина для расчистки дамбы

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В Кургане дорогу по улице Гагарина от аэропорта до федеральной трассы «Иртыш» ежедневно перекрывают сотрудники ГИБДД. Проезд невозможен в утреннее время из-за работы спецтехники, сообщает корреспондент URA.RU. «Проезд закрыт, сотрудники разворачивают практически весь транспорт — ведется работа по расчистке песка на дороге возле дамбы», — сообщает корреспондент. Техника убирает подальше от автодороги землю, которую привозили для укрепления дамбы. Также на субботник вдоль автодороги вышли учителя школы №44. Они убирают мусор вдоль дамбы. Ранее управление ГИБДД предупреждало, что в Кургане будут ежедневно закрывать дорогу от аэропорта к трассе «Иртыш». Ограничения вводятся с 10 до 15 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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