Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий. По его словам, он собирается реализовать в регионе все то, что обещал. Ранее предполагалось, что у калининградского губернатора есть федеральные амбиции.
«Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 году. <…> Собираюсь его закончить, успешно реализовав все, что обещал. Никаких планов переходить куда бы то ни было у меня нем. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — сказал Антон Алиханов в беседе с «Ведомостями».
В мае должен пройти обязательный процесс реконфигурации правительства РФ. Аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, где оценили шансы чиновников на повышение. Алиханов вошел в обновленный список.
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