Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

02 мая 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов заявил, что не получал предложений от правительства о переходе Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий. По его словам, он собирается реализовать в регионе все то, что обещал. Ранее предполагалось, что у калининградского губернатора есть федеральные амбиции. «Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 году. <…> Собираюсь его закончить, успешно реализовав все, что обещал. Никаких планов переходить куда бы то ни было у меня нем. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — сказал Антон Алиханов в беседе с «Ведомостями». В мае должен пройти обязательный процесс реконфигурации правительства РФ. Аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, где оценили шансы чиновников на повышение. Алиханов вошел в обновленный список. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий. По его словам, он собирается реализовать в регионе все то, что обещал. Ранее предполагалось, что у калининградского губернатора есть федеральные амбиции. «Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 году. <…> Собираюсь его закончить, успешно реализовав все, что обещал. Никаких планов переходить куда бы то ни было у меня нем. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — сказал Антон Алиханов в беседе с «Ведомостями». В мае должен пройти обязательный процесс реконфигурации правительства РФ. Аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, где оценили шансы чиновников на повышение. Алиханов вошел в обновленный список.