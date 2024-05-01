01 мая 2024

Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Алиханов заявил, что не получал предложений от правительства о переходе
Антон Алиханов заявил, что не получал предложений от правительства о переходе Фото:

Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий. По его словам, он собирается реализовать в регионе все то, что обещал. Ранее предполагалось, что у калининградского губернатора есть федеральные амбиции.

«Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 году. <…> Собираюсь его закончить, успешно реализовав все, что обещал. Никаких планов переходить куда бы то ни было у меня нем. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — сказал Антон Алиханов в беседе с «Ведомостями».

В мае должен пройти обязательный процесс реконфигурации правительства РФ. Аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, где оценили шансы чиновников на повышение. Алиханов вошел в обновленный список.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Калининградской области Антон Алиханов не планирует покидать свой пост до окончания срока полномочий. По его словам, он собирается реализовать в регионе все то, что обещал. Ранее предполагалось, что у калининградского губернатора есть федеральные амбиции. «Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 году. <…> Собираюсь его закончить, успешно реализовав все, что обещал. Никаких планов переходить куда бы то ни было у меня нем. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — сказал Антон Алиханов в беседе с «Ведомостями». В мае должен пройти обязательный процесс реконфигурации правительства РФ. Аналитики из «Минченко Консалтинг» выпустили рейтинг политустойчивости губернаторов, где оценили шансы чиновников на повышение. Алиханов вошел в обновленный список.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...