01 мая 2024

На челябинских водоемах выловили двух утопленников

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, кроссовки, лето, утопленник, озеро, река кама, вода, обувь
На телах утонувших не обнаружены следы насильственной смерти Фото:

В Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оба утопленника были найдены 30 апреля. Труп пропавшего накануне рыбака нашли на озере Акакуль. Труп жителя Сатки был обнаружен в городском пруду», — отметил URA.RU источник.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти челябинцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону, ответ ожидается.

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В Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Оба утопленника были найдены 30 апреля. Труп пропавшего накануне рыбака нашли на озере Акакуль. Труп жителя Сатки был обнаружен в городском пруду», — отметил URA.RU источник. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти челябинцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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