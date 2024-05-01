На челябинских водоемах выловили двух утопленников

На телах утонувших не обнаружены следы насильственной смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оба утопленника были найдены 30 апреля. Труп пропавшего накануне рыбака нашли на озере Акакуль. Труп жителя Сатки был обнаружен в городском пруду», — отметил URA.RU источник.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти челябинцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону, ответ ожидается.