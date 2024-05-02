В каких регионах России участники СВО поборются за власть

«Коммерсант»: в четырех регионах участники СВО подали заявку на праймериз ЕР

02 мая 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Самая конкурентная борьба ожидается в Хабаровском крае, пишут СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае, Севастополе, Туве и Татарстане на выборы будут баллотироваться участники спецоперации. Это стало известно из поданных заявок на участие в праймериз по отбору кандидатов «Единой России» на выборы законодательные собрания. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В Хабаровском крае в списке находится спортсмен, глава региональной федерации киокусинкай, а с недавних пор — участник СВО Всеволод Мохирев. В Туве в предварительном голосовании поучаствует Герой России, командир огнеметного взвода Чалым Чулдум-оол», — говорится в материале. На праймриз в Татарстане заявился Герой России, командир танка Т-80 «Алеша» Расим Баксиков, а в Севастополе — Герой России, замкомандира батальона Роман Кулаков. Ожидается, что активная борьба за мандаты развернется в Хабаровском крае. Дело в том, что у ЛДПР в областной думе большинство. «Единая Россия» намерена нарастить свое присутствие, поэтому на предварительное голосование в крае заявились уже 226 человек. Конкурс составляет 6,5 человека на место, говорится в материале. Выдвижение на внутрипартийные праймериз «Единой России» завершается 8 мая. По решению партии ко всем участникам СВО будет добавлено 25%. В сентябре выборы пройдут в 13 регионах в законодательные собрания. На праймериз «Единой России» выдвинулись почти 3,1 тысячи «кандидатов в кандидаты». Они претендуют на 661 мандат в 13 региональных парламентах. Средний конкурс — 4,7 человека на место. Наименее конкретная борьба ожидается в Кабардино-Балкарии, там конкурс — 2,6 человека на место. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что молодые кандидаты проявляют большую активность. Также решительны в своих намерениях и участники СВО. Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации — это новая элита страны. Чтобы они эффективно справлялись с управлением государства, глава России запустил школу управленцев «Время Героев». Подробности о том, как она будет работать, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хабаровском крае, Севастополе, Туве и Татарстане на выборы будут баллотироваться участники спецоперации. Это стало известно из поданных заявок на участие в праймериз по отбору кандидатов «Единой России» на выборы законодательные собрания. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В Хабаровском крае в списке находится спортсмен, глава региональной федерации киокусинкай, а с недавних пор — участник СВО Всеволод Мохирев. В Туве в предварительном голосовании поучаствует Герой России, командир огнеметного взвода Чалым Чулдум-оол», — говорится в материале. На праймриз в Татарстане заявился Герой России, командир танка Т-80 «Алеша» Расим Баксиков, а в Севастополе — Герой России, замкомандира батальона Роман Кулаков. Ожидается, что активная борьба за мандаты развернется в Хабаровском крае. Дело в том, что у ЛДПР в областной думе большинство. «Единая Россия» намерена нарастить свое присутствие, поэтому на предварительное голосование в крае заявились уже 226 человек. Конкурс составляет 6,5 человека на место, говорится в материале. Выдвижение на внутрипартийные праймериз «Единой России» завершается 8 мая. По решению партии ко всем участникам СВО будет добавлено 25%. В сентябре выборы пройдут в 13 регионах в законодательные собрания. На праймериз «Единой России» выдвинулись почти 3,1 тысячи «кандидатов в кандидаты». Они претендуют на 661 мандат в 13 региональных парламентах. Средний конкурс — 4,7 человека на место. Наименее конкретная борьба ожидается в Кабардино-Балкарии, там конкурс — 2,6 человека на место. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что молодые кандидаты проявляют большую активность. Также решительны в своих намерениях и участники СВО. Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации — это новая элита страны. Чтобы они эффективно справлялись с управлением государства, глава России запустил школу управленцев «Время Героев». Подробности о том, как она будет работать, — в материале URA.RU.