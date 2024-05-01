В Перми ТЦ решил провести акцию «Бессмертный полк» на своем экране

02 мая 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Фото ветеранов покажут на огромном медиаэкране в центре Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Акцию «Бессмертный полк» в видеоформате предложил провести в Перми торговый центр «iMall Эспланада». Шествия в этом году не будет, но администрация ТЦ решила показать фото ветеранов на своем экране, который расположен на фасаде здания. «Торгово-развлекательный центр „iMall Эспланада“ планирует провести „Бессмертный полк“ на огромном мониторе, расположенном на фасаде центра. Все, кто прислал информацию, смогут увидеть фотографии родственников, знакомых, коллег-фронтовиков 9 мая», — говорится на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте». Фото ветеранов с ФИО, датой рождения и смерти владельцы торгового центра просят присылать на электронный адрес 9may@imall.shop. О том, что Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акцию «Бессмертный полк» в видеоформате предложил провести в Перми торговый центр «iMall Эспланада». Шествия в этом году не будет, но администрация ТЦ решила показать фото ветеранов на своем экране, который расположен на фасаде здания. «Торгово-развлекательный центр „iMall Эспланада“ планирует провести „Бессмертный полк“ на огромном мониторе, расположенном на фасаде центра. Все, кто прислал информацию, смогут увидеть фотографии родственников, знакомых, коллег-фронтовиков 9 мая», — говорится на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте». Фото ветеранов с ФИО, датой рождения и смерти владельцы торгового центра просят присылать на электронный адрес 9may@imall.shop. О том, что Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году, 23 апреля сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.