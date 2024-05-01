Уровень Тобола в Кургане за сутки упал на 13 сантиметров

02 мая 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе в Кургане начала спадать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в Кургане за сутки сократился на 13 сантиметров. По последним данным, показатель уровня воды в реке достиг 812 сантиметров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «По данным гидропоста на 8:00 2 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 812 сантиметров. За последние 24 часа показатель сократился на 13 сантиметров», — указано в посте канала «Курганская область официально». Чиновники сообщают и про спад в других реках региона. Так, в Кетовском муниципальном округе продолжается снижение воды и показатель уже достиг 783 сантиметров. В районе села Белозерского уровень приблизился к 609 сантиметрам, а в селе Памятном — 549. Десятки жилых домов по Курганской области освободились от воды. Как указано в посте telegram-канала «МЧС Курганской области», паводок отступил от домов в Звериноголовском, Кетовском, Белозерском округах и в Кургане. «По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6 628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог», — сообщается в посте. В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По последним данным, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится умеренный спад воды. Все главные и важные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в Кургане за сутки сократился на 13 сантиметров. По последним данным, показатель уровня воды в реке достиг 812 сантиметров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области. «По данным гидропоста на 8:00 2 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 812 сантиметров. За последние 24 часа показатель сократился на 13 сантиметров», — указано в посте канала «Курганская область официально». Чиновники сообщают и про спад в других реках региона. Так, в Кетовском муниципальном округе продолжается снижение воды и показатель уже достиг 783 сантиметров. В районе села Белозерского уровень приблизился к 609 сантиметрам, а в селе Памятном — 549. Десятки жилых домов по Курганской области освободились от воды. Как указано в посте telegram-канала «МЧС Курганской области», паводок отступил от домов в Звериноголовском, Кетовском, Белозерском округах и в Кургане. «По состоянию на 2 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 13 населенных пунктах 648 жилых и 6 628 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог», — сообщается в посте. В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По последним данным, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится умеренный спад воды. Все главные и важные новости URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.