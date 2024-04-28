Происшествия «Голова» паводка топит новые населенные пункты Курганской области. Онлайн-трансляция 29 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 + В Белозерском округе под угрозой подтопления два населенных пункта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 29 апреля, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участковв населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится постепенный спад воды. О ситуации с паводком и его последствиями — онлайн-трансляция. 10:48 По данным на 10:00 утра, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 852 сантиметра. За два часа падение составило два сантиметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 29 апреля, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участковв населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится постепенный спад воды. О ситуации с паводком и его последствиями — онлайн-трансляция. 10:48 29.04.2024 По данным на 10:00 утра, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 852 сантиметра. За два часа падение составило два сантиметра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям