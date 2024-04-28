В Белозерском округе под угрозой подтопления два населенных пункта
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 29 апреля, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участковв населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится постепенный спад воды. О ситуации с паводком и его последствиями — онлайн-трансляция.
10:48 29.04.2024 По данным на 10:00 утра, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 852 сантиметра. За два часа падение составило два сантиметра.
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