28 апреля 2024
27 апреля 2024

«Голова» паводка топит новые населенные пункты Курганской области. Онлайн-трансляция

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
В Белозерском округе под угрозой подтопления два населенных пункта Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 29 апреля, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участковв населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится постепенный спад воды. О ситуации с паводком и его последствиями — онлайн-трансляция.

10:48 29.04.2024 По данным на 10:00 утра, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 852 сантиметра. За два часа падение составило два сантиметра.

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В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. По данным на 29 апреля, в ближайшие дни возможно затопление жилых домов и приусадебных участковв населенных пунктах Волосникова и Усть-Суерское. В Кургане продолжится постепенный спад воды. О ситуации с паводком и его последствиями — онлайн-трансляция. 10:48 29.04.2024 По данным на 10:00 утра, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 852 сантиметра. За два часа падение составило два сантиметра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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