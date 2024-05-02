Россиянам напомнили о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей

Юрист Елисеева: участникам ВОВ и инвалидам положены выплаты к Дню Победы

02 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Ветераны ВОВ и инвалиды получат до 25 тысяч рублей в качестве выплаты к Дню Победы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Согласно указу президента РФ Владимира Путина, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам к Дню Победы положены федеральная денежная выплата от 10 тысяч рублей. Об этом сообщила партнер юридической компании «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева. «Региональным законодательством также могут быть предусмотрены единовременные выплаты ко Дню Победы. Размер такой выплаты зависит от льготной категории и составит от 10 до 25 тысяч рублей», — заявила Елисеева. Ее слова передает NEWS.ru . Юрист добавила, что выплата полагается участникам Великой Отечественной войны, их вдовам или вдовцам, которые не вступили в повторный брак, инвалидам и другим категориям граждан. Выплаты могут быть установлены на муниципальном уровне. Для их получения нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории страны или в Литве, Латвии и Эстонии. Также необходимо наличие подтвержденного льготного статуса, который фиксирует, что человек принимал участие в событиях 1941—1945 годов. Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2024 года ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 7,5%. Они предназначены для ветеранов, Героев России, инвалидов и других категорий граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, участникам Великой Отечественной войны и инвалидам к Дню Победы положены федеральная денежная выплата от 10 тысяч рублей. Об этом сообщила партнер юридической компании «Мокров и Партнеры» Анастасия Елисеева. «Региональным законодательством также могут быть предусмотрены единовременные выплаты ко Дню Победы. Размер такой выплаты зависит от льготной категории и составит от 10 до 25 тысяч рублей», — заявила Елисеева. Ее слова передает NEWS.ru. Юрист добавила, что выплата полагается участникам Великой Отечественной войны, их вдовам или вдовцам, которые не вступили в повторный брак, инвалидам и другим категориям граждан. Выплаты могут быть установлены на муниципальном уровне. Для их получения нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории страны или в Литве, Латвии и Эстонии. Также необходимо наличие подтвержденного льготного статуса, который фиксирует, что человек принимал участие в событиях 1941—1945 годов. Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2024 года ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 7,5%. Они предназначены для ветеранов, Героев России, инвалидов и других категорий граждан.