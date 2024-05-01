В Екатеринбурге подросток отравился наркотиками и умер

В Екатеринбурге 17-летний подросток умер, отравившись наркотиками, которые употреблял в компании троих друзей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Учащийся камышловского колледжа проводил время у своего 19-летнего приятеля в Екатеринбурге, на улице Ильича. Там были еще 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, последний и принес наркотики. Компания употребляла их с вечера и до утра следующего дня. Наутро парню стало плохо, он вышел на улицу и попросил вызвать скорую», — рассказал собеседник агентства.
К сожалению, студент умер еще до приезда медиков. Сейчас его друзья, молодые люди 19 и 20 лет, задержаны, старшего из них проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Также собирается материал для принятия решения по статье о содержании наркопритона. В пресс-службе свердловского СУ СКР отказались комментировать происшествие.
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