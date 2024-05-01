01 мая 2024

В Екатеринбурге подросток отравился наркотиками и умер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
Студент скончался еще до приезда скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге 17-летний подросток умер, отравившись наркотиками, которые употреблял в компании троих друзей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Учащийся камышловского колледжа проводил время у своего 19-летнего приятеля в Екатеринбурге, на улице Ильича. Там были еще 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, последний и принес наркотики. Компания употребляла их с вечера и до утра следующего дня. Наутро парню стало плохо, он вышел на улицу и попросил вызвать скорую», — рассказал собеседник агентства.

К сожалению, студент умер еще до приезда медиков. Сейчас его друзья, молодые люди 19 и 20 лет, задержаны, старшего из них проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Также собирается материал для принятия решения по статье о содержании наркопритона. В пресс-службе свердловского СУ СКР отказались комментировать происшествие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 17-летний подросток умер, отравившись наркотиками, которые употреблял в компании троих друзей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Учащийся камышловского колледжа проводил время у своего 19-летнего приятеля в Екатеринбурге, на улице Ильича. Там были еще 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, последний и принес наркотики. Компания употребляла их с вечера и до утра следующего дня. Наутро парню стало плохо, он вышел на улицу и попросил вызвать скорую», — рассказал собеседник агентства. К сожалению, студент умер еще до приезда медиков. Сейчас его друзья, молодые люди 19 и 20 лет, задержаны, старшего из них проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Также собирается материал для принятия решения по статье о содержании наркопритона. В пресс-службе свердловского СУ СКР отказались комментировать происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...