Baza: ВСУ изменили цели ударов на территории России

Армия Украины стала чаще целиться беспилотниками в железнодорожную инфраструктуру в российских регионах. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«ВСУ начали бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — говорится в публикации.
Отмечается, что целью ночных ударов были в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами — 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, которые направлялись из Москвы в Белгородскую и Курскую области.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими территориями были сбиты 12 дронов. Это произошло в пяти регионах.
При этом армия Украины стала получать от США дальнобойные ракеты ATACMS. 30 апреля ПВО РФ сбила пять ракет над Джанкоем и Симферополем, передает RT.
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