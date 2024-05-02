Baza: ВСУ изменили цели ударов на территории России

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ВСУ стали чаще бить по железнодорожной инфраструктуре РФ, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины стала чаще целиться беспилотниками в железнодорожную инфраструктуру в российских регионах. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ВСУ начали бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — говорится в публикации.

Отмечается, что целью ночных ударов были в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами — 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, которые направлялись из Москвы в Белгородскую и Курскую области.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими территориями были сбиты 12 дронов. Это произошло в пяти регионах.

При этом армия Украины стала получать от США дальнобойные ракеты ATACMS. 30 апреля ПВО РФ сбила пять ракет над Джанкоем и Симферополем, передает RT.

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Армия Украины стала чаще целиться беспилотниками в железнодорожную инфраструктуру в российских регионах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ начали бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — говорится в публикации. Отмечается, что целью ночных ударов были в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами — 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, которые направлялись из Москвы в Белгородскую и Курскую области. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими территориями были сбиты 12 дронов. Это произошло в пяти регионах. При этом армия Украины стала получать от США дальнобойные ракеты ATACMS. 30 апреля ПВО РФ сбила пять ракет над Джанкоем и Симферополем, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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