Baza: ВСУ изменили цели ударов на территории России

02 мая 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

ВСУ стали чаще бить по железнодорожной инфраструктуре РФ, пишут СМИ Фото: U.S. Army / Sgt. Alex Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины стала чаще целиться беспилотниками в железнодорожную инфраструктуру в российских регионах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ начали бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — говорится в публикации. Отмечается, что целью ночных ударов были в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами — 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, которые направлялись из Москвы в Белгородскую и Курскую области. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими территориями были сбиты 12 дронов. Это произошло в пяти регионах. При этом армия Украины стала получать от США дальнобойные ракеты ATACMS. 30 апреля ПВО РФ сбила пять ракет над Джанкоем и Симферополем, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины стала чаще целиться беспилотниками в железнодорожную инфраструктуру в российских регионах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ВСУ начали бить беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — говорится в публикации. Отмечается, что целью ночных ударов были в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами — 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, которые направлялись из Москвы в Белгородскую и Курскую области. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими территориями были сбиты 12 дронов. Это произошло в пяти регионах. При этом армия Украины стала получать от США дальнобойные ракеты ATACMS. 30 апреля ПВО РФ сбила пять ракет над Джанкоем и Симферополем, передает RT.