ВС РФ за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над пятью регионами России

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ПВО РФ не дала Украине атаковать российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь армия России уничтожила 12 украинских дронов над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА. Пять над Брянской областью, один над Курской, один над Белгородской, два над Ростовской и три над Краснодарским краем», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что дроны были самолетного типа.

Карта ночных ударов по России — в материале URA.RU. В Курской области без света остались жители поселка Поныри.

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За ночь армия России уничтожила 12 украинских дронов над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА. Пять над Брянской областью, один над Курской, один над Белгородской, два над Ростовской и три над Краснодарским краем», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что дроны были самолетного типа. Карта ночных ударов по России — в материале URA.RU. В Курской области без света остались жители поселка Поныри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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