ВС РФ за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА над пятью регионами России

ПВО РФ не дала Украине атаковать российские регионы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь армия России уничтожила 12 украинских дронов над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БПЛА. Пять над Брянской областью, один над Курской, один над Белгородской, два над Ростовской и три над Краснодарским краем», — сообщило Минобороны РФ в своем
Карта ночных ударов по России — в материале URA.RU. В Курской области без света остались жители поселка Поныри.
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