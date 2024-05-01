Председатель курганского избиркома Скиндерев посетит инаугурацию Путина

02 мая 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев может посетить инаугурацию президента РФ в Москве. Помимо участия в семинаре-совещании в столице с другими главами избирательных комиссий, есть вероятность его присутствия на церемонии вступления Владимира Путина в должность, сообщили URA.RU в избирательной комиссии региона. «В Москве состоится расширенный семинар-совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с участием председателя избирательной комиссии Курганской области Романа Скиндерева», — сообщили в ответе представители избирательной комиссии региона. Кроме того, как ответили в пресс-службе избирательной комиссии, не исключается участие Скиндерева в инаугурации президента РФ. Ранее URA.RU писало, что в России пройдет инаугурация президента Владимира Путина после победы на выборах в марте 2024 года. Инаугурацию планируется провести 7 мая. При этом день выбран не случайно, так как глава государства может вновь вступить в должность лишь по истечении шести лет своего правления. После победы на выборах в 2018 году Путин вступил на пост российского лидера также в этот день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев может посетить инаугурацию президента РФ в Москве. Помимо участия в семинаре-совещании в столице с другими главами избирательных комиссий, есть вероятность его присутствия на церемонии вступления Владимира Путина в должность, сообщили URA.RU в избирательной комиссии региона. «В Москве состоится расширенный семинар-совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с участием председателя избирательной комиссии Курганской области Романа Скиндерева», — сообщили в ответе представители избирательной комиссии региона. Кроме того, как ответили в пресс-службе избирательной комиссии, не исключается участие Скиндерева в инаугурации президента РФ. Ранее URA.RU писало, что в России пройдет инаугурация президента Владимира Путина после победы на выборах в марте 2024 года. Инаугурацию планируется провести 7 мая. При этом день выбран не случайно, так как глава государства может вновь вступить в должность лишь по истечении шести лет своего правления. После победы на выборах в 2018 году Путин вступил на пост российского лидера также в этот день.