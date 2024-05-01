01 мая 2024

Тюменские подростки заплатят 300 тысяч рублей из-за чата с оскорблением девочки

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Деньги будут выплачивать родители подростков Фото:

В Тюменской области подростки создали чат в мессенджере, в котором оскорбляли несовершеннолетнюю девочку. Теперь родители тюменцев заплатят более 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что группа учеников Туртасской общеобразовательной школы создали чат в одном из мессенджеров в сети „Интернет“, где оскорбительно отзывались о дочери заявителя. Девочка узнала об этом и очень переживала. <…> Уватский районный суд удовлетворил требования прокурора района на общую сумму 335 тысяч рублей в пользу девочки», — сообщили в прокуратуре.

Деньги будут выплачивать родители подростков. Также известно, что одного из мальчиков оштрафовали по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По другим подросткам истекли сроки давности.

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В Тюменской области подростки создали чат в мессенджере, в котором оскорбляли несовершеннолетнюю девочку. Теперь родители тюменцев заплатят более 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что группа учеников Туртасской общеобразовательной школы создали чат в одном из мессенджеров в сети „Интернет“, где оскорбительно отзывались о дочери заявителя. Девочка узнала об этом и очень переживала. <…> Уватский районный суд удовлетворил требования прокурора района на общую сумму 335 тысяч рублей в пользу девочки», — сообщили в прокуратуре. Деньги будут выплачивать родители подростков. Также известно, что одного из мальчиков оштрафовали по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По другим подросткам истекли сроки давности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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