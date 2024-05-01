Тюменские подростки заплатят 300 тысяч рублей из-за чата с оскорблением девочки

02 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Деньги будут выплачивать родители подростков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области подростки создали чат в мессенджере, в котором оскорбляли несовершеннолетнюю девочку. Теперь родители тюменцев заплатят более 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что группа учеников Туртасской общеобразовательной школы создали чат в одном из мессенджеров в сети „Интернет“, где оскорбительно отзывались о дочери заявителя. Девочка узнала об этом и очень переживала. <…> Уватский районный суд удовлетворил требования прокурора района на общую сумму 335 тысяч рублей в пользу девочки», — сообщили в прокуратуре. Деньги будут выплачивать родители подростков. Также известно, что одного из мальчиков оштрафовали по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По другим подросткам истекли сроки давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области подростки создали чат в мессенджере, в котором оскорбляли несовершеннолетнюю девочку. Теперь родители тюменцев заплатят более 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Установлено, что группа учеников Туртасской общеобразовательной школы создали чат в одном из мессенджеров в сети „Интернет“, где оскорбительно отзывались о дочери заявителя. Девочка узнала об этом и очень переживала. <…> Уватский районный суд удовлетворил требования прокурора района на общую сумму 335 тысяч рублей в пользу девочки», — сообщили в прокуратуре. Деньги будут выплачивать родители подростков. Также известно, что одного из мальчиков оштрафовали по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». По другим подросткам истекли сроки давности.